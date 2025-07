Riqualificare piazza San Marco nel quartiere di Librino a Catania

Condividi questo articolo?

Riqualificare piazza San Marco a Librino. Lo chiedono gli abitanti del viale Bummacaro visto che l’area sarebbe uno dei principali luoghi di aggregazione del quartiere. Una bambinopoli attrezzata con giochi e arredo urbano quasi completamente distrutti. “Aiuole, panchine, pavimentazione, altalene per bambini e perfino il campetto di calcio sono costantemente vittime dei continui attacchi vandalici”.

Lo spiega il già consigliere comunale Salvo Spadaro che chiede all’amministrazione comunale di intervenire urgentemente.

“L’area si trova in queste condizioni perché, oltre ai controlli, finora è mancata la manutenzione costante. Il quartiere chiede risposte di recupero precise ed oggi sono qui, con alcuni residenti della zona, per fare in modo che Librino si possa riappropriare di questa struttura”. La semplice riparazione dell’arredo urbano non può essere considerata una soluzione definitiva perché i vandali tornerebbero alla carica e la struttura si ritroverebbe al punto di prima. Per queste ragioni Spadaro chiede che, rivalutata l’intera bambinopoli, si affidi la struttura alle parrocchie ed alle associazioni del territorio.

