Riposto, torna il grande evento del cibo da strada: Street Food Sicily On Tour dal 17 al 20 luglio.

Torna a Riposto, dopo il grande successo dello scorso anno, la seconda edizione dello Street Food Sicily On Tour, che animerà piazza del Commercio da giovedì 17 a domenica 20 luglio. Il fortunato format, che da sette stagioni unisce l’eccellenza del cibo da strada siciliano allo spettacolo dal vivo, farà nuovamente tappa in città con una proposta ricca, variegata e di alta qualità.

Il cuore della manifestazione saranno le 18 casette bianche, dove operatori gastronomici provenienti da tutta la Sicilia – e non solo – offriranno al pubblico autentiche “chicche” culinarie. Tra queste, specialità come la cipollina di tonno, il cous cous di polpo alla luciana, la pinsa eoliana, il coppo di totano fritto, il tradizionale pane cunzato, il cannolo salato in abbinamento a cocktail dedicati, i gamberoni panati in salsa cocktail, la porchetta e il pulled pork di suino nero dei Nebrodi, gli arrosticini di pecora, i taglieri di salumi tipici, la pasta alla norma, le braciole messinesi, il pidone, il siculamburger, la pizza a portafoglio, fino ad arrivare ai dolci come le crepes, tutti accompagnati da un’eccellente selezione di birra artigianale.

La manifestazione sarà anche un’occasione per vivere la città con spirito festoso e partecipativo, grazie a un fitto calendario di eventi serali che uniscono musica e divertimento. Ogni sera, sul palco di piazza del Commercio, si alterneranno artisti e dj di richiamo che renderanno ogni appuntamento unico e coinvolgente, a partire dal DJ set di Pippo Palmieri direttamente da Radio 105, passando per la tribute band 883 “Il Grande Incubo” con la voce di Mirko Grasso, il concerto dei noti Studio 3 e infine, nella serata conclusiva di domenica, un DJ set dedicato alla musica anni ’80 e ’90 proposto da DJ Jose.

Per rendere più agevole l’accesso al centro storico e migliorare la viabilità cittadina, anche quest’anno l’amministrazione comunale metterà a disposizione un servizio navetta gratuito, attivo ogni sera dalle ore 19:00 all’1:00, con partenza ogni quindici minuti dall’area COM di via Pier Santi Mattarella (zona mercato settimanale).

“Riproporre questo evento – dichiara il sindaco Davide Vasta – è stato naturale dopo il successo della scorsa edizione. Street Food Sicily On Tour ha dimostrato di essere una formula vincente per la nostra città: valorizza il centro urbano, promuove la cultura enogastronomica, attira pubblico da tutta la provincia e crea movimento positivo e ordinato. Manifestazioni come questa generano entusiasmo, socialità e anche ricadute economiche significative. Ringrazio gli organizzatori per la qualità della proposta e tutti coloro che, con passione e impegno, ne rendono possibile la realizzazione”.

L’assessore agli Eventi Davide Palermo sottolinea l’importanza della manifestazione anche nell’ottica della promozione delle attività del territorio. “Anche quest’anno abbiamo puntato su un format che sa coniugare il gusto del nostro territorio con un intrattenimento sano e coinvolgente. Sono felice che abbiano aderito diverse attività del nostro territorio, segnale che il settore enogastronomico vive una stagione felice. Riposto continua a proporre appuntamenti che creano comunità, accolgono visitatori e promuovono le nostre eccellenze. Il servizio navetta, che lo scorso anno è stato molto apprezzato, contribuirà a rendere più organizzata la fruizione dell’evento e più vivibile la città per tutti”.

