Riposto-Porto dell’Etna. Circa tremila euro è stato il ricavato dell’evento solidale “Donne, vino e vele”

Condividi questo articolo?

Circa tremila euro è stato il ricavato dell’evento solidale “Donne, vino e vele”, ospitato nella suggestiva location del Marina di Riposto-Porto dell’ Etna. La manifestazione benefica è stata organizzata dall’ I.I.S “Leonardo” di Giarre, dall’ associazione “Le donne del vino”, dalla Lni sezione di Riposto, dalla Proloco di Riposto, dal Marina di Riposto-Porto dell’ Etna,con il patrocinio dell’ ARS Sicilia e dei Comuni di Riposto e Mascali. La cifra tende a crescere grazie a delle generose donazioni direttamente versate al reparto, in seguito alla campagna di sensibilizzazione a suo favore.

L’ asta di vini, battuta da una donna del vino, l’ avvocata Lusyana Guccione con il sostegno della presidente dell’ Enoteca regionale di Castiglione di Sicilia, Maria Grazia Barbagallo,con il supporto della presidente Roberta Urso, insieme alle socie, Agata Arancio, Tiziana Gandolfo e Giorgia Giubaldo, è stata un’ iniziativa nobile a sostegno del reparto. Vini pregiati, bianco, rosso e rosè, provenienti dalle migliori cantine dell’ isola, associate a “Le Donne del vino” e non solo, donati dalle produttrici, sono stati acquistati da intenditori e amanti del vino. L’ evento dal forte impatto locale ha unito cultura, arte, gusto e soprattutto tanta solidarietà per sostenere le cure assistenziali e rendere la degenza più confortevole ai piccoli pazienti, in un reparto del quale si teme e si scongiura la chiusura.

Un contributo per la raccolta fondi, oltre l’ asta e la vendita al desk, è stato dato anche dalla vendita di due quadri, messi all’ asta, grazie alla generosità degli artisti che li hanno donati e che hanno partecipato al villaggio espositivo, insieme ai tanti altri colleghi del territorio, dalla zona pedemontana alla costiera, facendo da cornice all’ evento. La manifestazione è stata inaugurata dal messaggio di una piccola ambasciatrice di speranza, Sofia Messina, che nel suo pensiero “un cuore per Taormina”, ha ribadito, a nome di tutti i piccoli guerrieri, che il Centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina non è solo un reparto ospedaliero: ma è un faro di vita, un presidio di eccellenza che ogni giorno restituisce battiti, sorrisi e futuro a bambini e alle famiglie da tutta la Sicilia e oltre. Per molti bambini e le loro famiglie il CCPM è casa! Chiudere questo centro significa spegnere la speranza per centinaia di piccoli pazienti che non possono aspettare, che hanno bisogno di cure vicine, tempestive e specializzate. Significa spezzare una rete di competenze costruita con passione, sacrificio e professionalità.

Pubblicità

Ad impreziosire il parterre tante autorità cittadine ripostesi, tra cui gli assessori Orazio Virgitto e Lucilla Auditore l’assessore Veronica Musumeci del Comune di Mascali e l’ on. Francesco Ciancitto, componente della Commissione Affari sociali e Sanità della Camera dei deputati. Ospiti d’ onore i piccoli pazienti del reparto, con i genitori, i Guerrieri del Ccpm e il primario il dottore Sasha Agati.

Presenti l’ a.d del Marina di Riposto, Mario Zappalà, accanto al direttore Leo Biasi e all’ ispettore Emiliano Indelicato, la d.s del liceo “Leonardo” Tiziana D’ Anna, la presidente dell’ associazione “Le Donne del vino” Roberta Urso, il presidente della Lni di Riposto, Giuseppe Ballistreri ed in rappresentanza della Proloco di Riposto, Michele Giusa.

“Oggi noi -ha detto la dirigente Tiziana D’ Anna- nel corso di un suo intervento, chiediamo certezze che il reparto, polo d’ eccellenza sanitario, rimanga a Taormina e continui ad assistere i bambini che in esso trovano cura, amore e casa. Noi saremo vicini ai Guerrieri del CCPM e sosterremo sempre il reparto”.

Il dottore Agati ha ringraziato gli organizzatori dell’ evento solidale, per il supporto e la vicinanza ai genitori, ai bambini ed agli operatori e per avere organizzato una due giorni indimenticabile per questi piccoli cardiopatici, come la veleggiata del cuore, grazie alla LNI e la manifestazione “Donne vino e vele”, che ha coniugato spettacolo, arte, gusto ed eleganza. “Ogni giorno vedere questo presidio permanente con i genitori ed i loro piccoli è davvero uno strazio -ha detto Agati- abbiamo bisogno di certezze e di sapere quale futuro tocchi al reparto, nonostante le proteste, la petizione e tutte le istanze politiche, prevale un senso di impotenza e di dispiacere. Il Ccpm -ha continuato il primario-dati i suoi numeri alla mano, è un presidio di eccellenza ed umanità”.

“Il tempo è un fattore cruciale in patologie infantili, ogni ritardo o trasloco puo’ costare vite o gravi complicazioni ecco perchè il reparto deve continuare ad operare a Taormina -ha detto la socia del vino Rosa Ciancitto- in prima linea impeganta nell’ organizzazione della manifestazione solidale per il CCPM. “Da questi genitori noi abbiamo attinto l’ energia, la forza e la determinazione a portare avanti quest’ iniziativa. Desidero- ha aggiunto-ringraziarli per avere avuto fiducia in noi, essere stati presenti. Insieme continueremo questa lotta, camminado al loro fianco”.

Tanti gli artisti che si sono esibiti gratuitamente abbracciando la nobile causa, ovvero: il soprano e violinista Sarah Ricca, che ha infiammato i cuori con le sue esibizioni sia canore sia al violino, con musiche del passato e contemporane. Direttamente da The voice Kids, il giovanissimo Tommaso Aiello, ha regalato momenti di sopraffina musica e canto, il chitarrista in erba Dorian Randazzo, ha stupito tutti con la sua performance alla chitarra, molto apprezzate le esibizioni delle giovanissime cantanti Giada e Sofia Castorina. Le poesie cantate sono state il pezzo forte del duo Gesuele Sciacca e Daniela Greco, mentre le vibrazioni di una delle band più famose al mondo i Pink Floyd, sono state provate grazie agli Shine on Pink Floyd &David Gilmour tribute”. Alcuni quadri della fiaba di Peter Pan sono stati proposti sui pattini a rotelle con i bravissimi atleti dell’ASD Skating Spree. Colore e magia, infine, hanno animato la serata, grazie alla clown therapy, offerta dai volontari dell’associazione “Rinascendo”, guidata da Angela Leonardi. L’ eleganza di scena nelle sfilate di moda, la prima “Tra mare e la terra”, con in passerella le creazioni del giovane stilista Christian Contarino, impreziosite dal trucco artistico della make up artist Maria Rita Marano e dal parrucco di Nino Scuderi e Ignazio Saitta.

La seconda uscita, che insieme alle modelle professioniste ha visto sfilare donne comuni, professioniste, in rappresentanza degli enti partecipanti e club service: (Fidapa Porto dell’ Etna, Task Force Più Salute distretto Sicilia, Lions club Host di Catania) tra cui: la preside Tiziana D’ Anna, la ginecologa Piera Bonaccorsi, l’ ingegnere chimico Giorgia Giubaldo, la socia di Lni Maria Letizia Rania e le mamme guerriere del CCPM: Loredana Abate e Giusy Ragusa, ha portato in passerella le creazione dell’ artigiana Josette Vasta. In quest’ uscita gli elementi essenziali sono stati rappresenti dall’ eleganza e dalla raffinatezza di gioielli e accessori creati da un artista talentuosa ripostese, un’ artigiana che da oltre vent’anni intreccia fili di creatività in ogni aspetto della sua vita. La kermesse è stata diretta artisticamente e presentata da Patrizia Tirendi. L’organizzazione dell’evento è stata curata dal liceo “Leonardo”, mentre l’allestimento dell’area beverage e food, è stata affidata al team tecnico dell’azienda agraria “Mazzei”, capitanata, sotto l’attenta regia della preside D’ Anna, dall’ insegnante Vincenzo Malfitana, collaborato dai colleghi: Francesco Mosca, Salvo Tornabene, Giuseppe Colletti, Alfonzo Marmora e Sebastiano Pollicina.