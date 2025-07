Riposto, inaugurato il nuovo Cine Teatro Musmeci: da cinema storico a spazio polifunzionale per la città.

Condividi questo articolo?

È stato inaugurato il Cine Teatro Musmeci di Riposto, restituito alla città dopo un importante intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione. La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco Davide Vasta, degli assessori Gino Daidone, Davide Palermo e Lucilla Auditore e del consigliere comunale Ezio Raciti e ha visto la partecipazione dell’ex sindaco Enzo Caragliano e di altri componenti della precedente amministrazione comunale, promotrice degli interventi. Dopo la benedizione dei locali officiata da don Rosario Pittera, il taglio del nastro è stato accompagnato da un momento musicale curato da alcuni musicisti della banda cittadina, che hanno eseguito le celebri note di ‘Theme from Cinema Paradiso’.

Il progetto, seguito dall’ingegnere Orazio Di Maria, in veste di Rup, e dall’ingegnere Enzo Spinosa, in qualità di progettista e direttore dei lavori, ha trasformato il Musmeci in una struttura polifunzionale, idonea ad ospitare sia proiezioni cinematografiche che spettacoli teatrali. Tra gli interventi principali, l’ampliamento del palco di 2,5 metri, l’adeguamento dei servizi igienici e la realizzazione di camerini. Significativi anche gli interventi manutentivi: rifacimento del pavimento, tinteggiature, adeguamenti impiantistici e di climatizzazione, installazione di un impianto di ventilazione meccanica e nuova illuminazione di emergenza e segnapasso, a garanzia di un ambiente moderno, confortevole e sicuro.

“È un giorno importante per la nostra città – ha dichiarato il sindaco Davide Vasta – perché restituiamo a Riposto non solo il suo storico cinema, ma, per la prima volta, anche un teatro cittadino. Un progetto iniziato dall’ex sindaco Caragliano e che la nostra amministrazione ha portato a compimento superando non poche difficoltà. Il risultato è il frutto della continuità amministrativa e della volontà comune di offrire ai cittadini un luogo di cultura, spettacolo e aggregazione. Adesso ci avviamo alla fase finale: la redazione e la pubblicazione del bando per l’affidamento della struttura, affinché possa finalmente diventare un luogo di cultura, nell’accezione più ampia possibile, e un punto di riferimento attivo per la comunità”.

Pubblicità

Il Cine Teatro Musmeci rappresenta oggi un rinnovato presidio culturale al servizio della città, pronto ad accogliere proiezioni cinematografiche, rassegne, spettacoli, incontri e stagioni teatrali che arricchiranno la vita culturale di Riposto.