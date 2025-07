Riposto, emergenza caldo: attivo un punto di assistenza della Croce Rossa in piazza del Commercio.

Condividi questo articolo?

In vista delle alte temperature previste questa settimana, il Comune di Riposto, in collaborazione con il Comitato Jonico Etneo della Croce Rossa Italiana, ha predisposto un punto di assistenza alla popolazione che sarà attivo da oggi, lunedì 21 luglio, fino a domenica 27 luglio, ogni mattina dalle ore 9.00 alle 13.30, presso piazza del Commercio, luogo centrale della città e frequentato quotidianamente da molti anziani. L’iniziativa nasce per garantire un presidio di sollievo, monitoraggio sanitario e supporto alla popolazione, in particolare alle fasce più fragili, in un periodo in cui il rischio legato alle temperature elevate può diventare un pericolo serio per la salute pubblica. “Avviamo – dichiara il sindaco di Riposto Davide Vasta – un presidio fisico, centrale e facilmente accessibile, per proteggere la salute dei cittadini, soprattutto degli anziani. Insieme alla Croce Rossa, che ringraziamo per la disponibilità e il costante impegno, stiamo offrendo una risposta concreta a un’esigenza reale, in un momento di particolare criticità climatica”.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore alla Protezione civile, Carmelo D’Urso, che aggiunge: “L’emergenza caldo è un rischio sottovalutato ma molto presente. Avere in piazza del Commercio un punto attrezzato con personale formato significa offrire un servizio utile e salvaguardare la salute dei cittadini. Di questo ringrazio il comitato jonico etneo della Croce Rossa. Continueremo a lavorare in sinergia con le realtà del territorio per garantire prevenzione e assistenza”.

Il punto della Croce Rossa sarà attivo per tutta la settimana e costituirà un presidio di ascolto, misurazione dei parametri vitali e distribuzione di acqua e materiali informativi per affrontare il caldo in sicurezza.

