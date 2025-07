Presentazione libro Insegnare la chitarra a ragazzi con dislessia di Gaetano Gabriele Salamone

Condividi questo articolo?

Una novità nel campo dell’inclusione dei ragazzi con dislessia, un libro raro, che mancava e che oggi diventa realtà. È appena uscito per la casa editrice J.K. Mertz Edition il volume “Insegnare la chitarra a ragazzi con dislessia”, scritto da Gaetano Gabriele Salamone, docente e chitarrista con una lunga esperienza nel campo della didattica musicale inclusiva.

Un libro pensato per insegnanti, educatori e genitori, con l’obiettivo di offrire strumenti pratici e strategie didattiche efficaci per accompagnare i ragazzi con dislessia nello studio della chitarra, trasformando la musica in un’esperienza accessibile e motivante per tutti.

“La dislessia non è un limite, ma un diverso modo di apprendere e vivere il mondo”: è da questa consapevolezza che nasce l’idea di Gaetano Salamone, che invita a superare i metodi didattici tradizionali e a costruire percorsi personalizzati, capaci di valorizzare le potenzialità individuali degli studenti.

Pubblicità

Gaetano Gabriele Salamone è laureato in chitarra presso il Conservatorio di Caltanissetta. Ha insegnato al Liceo Musicale IIS L. Bianciardi di Grosseto e alla scuola superiore IC Falcomatà Archi di Reggio Calabria, dedicandosi in particolare all’insegnamento strumentale rivolto ai ragazzi con bisogni educativi speciali.