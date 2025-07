Pedara.CineMigrare e Sicily International Short League: a luglio torna il cinema sotto le stelle.

Condividi questo articolo?

IX edizione delle rassegne internazionali di cortometraggi

Pedara la location delle semifinali e della finalissima.

Nuovo appuntamento con il cinema d’estate, tutto pronto per la Sicily International Short League, che insieme alla Rassegna internazionale di Cinema senza Frontiere, CineMigrare, si svolgerà nel mese di luglio nelle seguenti serata 8, 15 e 22, dalle ore 21:00 nella splendida cornice del comune di Pedara, ringraziamo il sindaco Alfio Cristaudo e l’assessore Carmelo Mazzella per ospitare questa IX edizione.

Sicily International Short League e CineMigrare sono prodotti dall’Associazione Culturale NO_NAME, con il patrocinio del Comune di Pedara e della Regione Siciliana, Assessorato Sport Turismo e Spettacolo, in collaborazione con le Associazioni Culturali Penelope e Pennagramma. Le tre serate saranno presentate da Simona Zagarella, ospite d’onore l’attore Danilo Arena che sarà premiato durante la prima serata del festival.

Cirino Cristaldi, direttore artistico della manifestazione, ha ribadito che i due eventi congiunti sono totalmente low budget e lo scopo è quello di sensibilizzare il pubblico su tematiche che ci coinvolgono come cittadini del mondo. «La mission che portiamo avanti da anni ormai – ha sottolineato il direttore Cristaldi – è quella di cercare di sgombrare la nostra società da tutte le minacce di incitamento all’odio e al razzismo, partendo soprattutto dall’educazione e dall’istruzione. Per fare questo ci avvaliamo di un linguaggio comprensibile a tutti, in particolare ai più piccoli che sono il nostro futuro, e crediamo che la migliore arte per svolgere questa funzione è il cinema».

Anche in questa edizione, come nelle precedenti, sono pervenute opere da tutte le parti del mondo che sono state accuratamente selezionate dall’attenta direzione artistica che ha visionato e scelto tutti i cortometraggi che saranno proposti al pubblico nelle serate del festival.

Per i due concorsi che si svolgeranno, come di consueto, in forma congiunta, si è vista infatti la partecipazione di oltre mille cortometraggi internazionali. Un coinvolgimento globale che a detta dell’organizzazione del festival garantirà una fruizione variegata di opere capaci di intrattenere, far riflettere e narrare storie tanto diverse quanto distanti tra loro.

Il concorso internazionale di cortometraggi, Sicily International Short League e la Rassegna Internazionale di Cinema senza Frontiere – CineMigrare, porteranno avanti come sempre la propria missione di sensibilizzare il pubblico sulle tematiche più rilevanti, tra cui spiccano l’integrazione culturale e l’immigrazione.

Sarà sempre il pubblico l’indiscusso protagonista delle tre serate, che decreterà dapprima i corti vincitori delle due eliminatorie ed infine il vincitore del concorso internazionale. Previsti anche altri riconoscimenti, le migliori opere selezionate infatti si contenderanno il Premio del Pubblico al Miglior Film (AUDIENCE AWARD – BEST FILM) sia per la rassegna CineMigrare che per il concorso Sicily International Short League. Attesi inoltre, il Premio CineMigrare alla Miglior Regia assegnato dall’associazione Penelope, da anni è impegnata nella costruzione di una rete per le emergenze sociali. E, non mancherà il Globus Network Prize, consegnato da Enzo Stroscio, presidente di Globus Network.

Di seguito riportiamo tutti i semifinalisti della Sicily International Short League e i finalisti di CineMigrare.

Pedara, 8 luglio.

Semifinalisti Sicily International Short League:

Piccoli passi – Italia, regia di Nicolò Riboni

– Italia, regia di Nicolò Riboni Anime vive – Italia, regia di Adam Selo

– Italia, regia di Adam Selo Carta, forbice o sasso – Spagna, regia di Miguel Angel Olivares

– Spagna, regia di Miguel Angel Olivares Dobrina – Singapore, regia di Hannes Rall

– Singapore, regia di Hannes Rall Lo spettacolo della vita – Italia, regia di Marco Ferrara

– Italia, regia di Marco Ferrara Il taglio di Jonas – Italia, regia di Rosario Capozzolo

Finalisti CineMigrare:

A good day will come – Iran, regia di Amir Zargara

– Iran, regia di Amir Zargara Distress call – Italia, regia di Michele D’Anca

Pedara, 15 luglio.

Semifinalisti Sicily Intenational Short League:

Voyeur – Iran, regia di Jafar Mirahmadi

– Iran, regia di Jafar Mirahmadi Selfie – Italia, regia di Adriano Spadaro

– Italia, regia di Adriano Spadaro L’acquario – Italia, regia di Gianluca Zonta

– Italia, regia di Gianluca Zonta Apres l’incendie – Francia, regia di Hristo Todorov

– Francia, regia di Hristo Todorov Ha toccato – Italia, regia di Giusi Cataldo

– Italia, regia di Giusi Cataldo Avisame quando llegues – Cile, regia di Gonzalo Manzo

Finalisti CineMigrare:

Jimmi – Spagna, regia di Aicha Camara

– Spagna, regia di Aicha Camara Superbi – Italia, regia di Nikola Brunelli