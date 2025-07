Paura a Roma, esplode cisterna di gas: feriti 8 poliziotti, vigile del fuoco e operatore 118.

Condividi questo articolo?

È accaduto in via dei Gordiani. Il boato sentito in diverse zone della Capitale

Paura oggi a Roma. Una fortissima esplosione si è verificata in zona Prenestina e il boato è stato sentito in diverse zone della Capitale (VIDEO). A fuoco poco dopo le 8 in via dei Gordiani una cisterna di gas in un distributore di benzina e Gpl. Una grande colonna di fumo si è alzata in cielo (VIDEO). Sul posto vigili del fuoco, polizia, carabinieri e 118.

I feriti

Sul posto anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per “seguire la situazione”. “A quanto ci risulta ci sono 9 agenti feriti, una ventina di civili, due ustionati, forse uno in condizioni più gravi”, ha detto Gualtieri. “Ringrazio chi si è recato subito sul posto, realizzando uno sgombro immediato, grazie a questo lavoro straordinario tutte le persone sono state evacuate, ci sono stati dei feriti, ma sono state evitate conseguenze ancora più gravi”, ha aggiunto il sindaco.

“È stato un incendio grave che pare sia disceso da un incidente nella fase di scarico del Gpl. Gli operatori di polizia che stavano effettuando l’intervento, come anche altri soccorritori, sono stati investiti da un’esplosione molto forte. Ora sono stati presi in carico dai vari ospedali e nessuno è in pericolo di vita”, ha detto il questore di Roma Roberto Massucci.

Danni alle case, evacuato centro estivo

Dopo l’esplosione le pattuglie del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale “hanno provveduto a circoscrivere l’area, fornendo ausilio alle operazioni di soccorso. Gli agenti hanno immediatamente attivato le misure di sicurezza procedendo anche all’evacuazione del centro estivo di Villa De Sanctis, situato nelle vicinanze, dove erano presenti 15 bambini”.

Le pattuglie sono impegnate nei servizi di viabilità della zona, con chiusure in atto di via dei Gordiani, da via Casilina a via Checco Durante. Chiuso anche un tratto di via Casilina in prossimità dell’area interessata dall’esplosione. “Ulteriori unità dei caschi bianchi – sottolinea una nota – sono sopraggiunte per fornire ausilio alle operazioni in atto e per agevolare la viabilità nel quadrante dei danni. In corso l’attività di accertamento dei danni che sembra abbiano interessato alcuni edifici e veicoli della zona.

Le testimonianze

“Mi sono svegliato di soprassalto, ho sentito un’esplosione fortissima, sembrava una bomba”, dice all’Adnkronos un testimone che abita in zona Prenestino (VIDEO). “Hanno tremato tutti i vetri, ho pensato al terremoto”, riferisce un altro testimone che abita a Centocelle.

A quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sentito il sindaco Gualtieri e si tiene in stretto contatto con il sottosegretario Alfredo Mantovano, costantemente informato dalle autorità competenti, con particolare attenzione alla salute delle persone coinvolte.

Via X il messaggio di Papa Prevost: “Prego per le persone coinvolte nell’esplosione di un distributore di benzina, avvenuta questa mattina nel quartiere Prenestino Labicano nel cuore della mia Diocesi. Continuo a seguire con apprensione gli sviluppi di questo tragico incidente”.