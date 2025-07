Palermo. Si è conclusa con un nuovo record di presenze, la settima edizione di “Cinema City”

Condividi questo articolo?

Si è conclusa con un nuovo record di presenze, la settima edizione di Cinema City. Sono stati oltre 5 mila gli spettatori contati nei giorni del festival, che ancora una volta ha radunato una comunità sempre crescente attorno al grande cinema all’aperto del centro storico di Palermo, sotto le stelle di Piazza del Parlamento.

Non è soltanto un festival di cinema, Cinema City, ma è un progetto culturale che apre un orizzonte ampio e variegato sulla nostra contemporaneità, tenendo insieme intrattenimento e approfondimento, cultura e impegno sociale. Ed è questa caratteristica che ha reso in questi anni la rassegna un appuntamento unico, partecipato e atteso dalla città.

I numeri di quest’anno indicano l’importanza della rassegna Cinema City che riesce a coniugare arte, cultura, ma anche temi sociali e approfondimento con l’obiettivo di suscitare nel pubblico che partecipa spunti di riflessione e momenti di confronto. Sono questi i momenti che l’amministrazione intende proseguire a sostenere, convinta che la cultura possa spingere la nostra comunità a proteggere e tutelare la bellezza della nostra città e di questo ringrazio gli organizzatori e la direzione artistica di Cinema City. Commenta Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo.

Pubblicità

Si chiude un’edizione straordinaria di CINEMA CITY, che ha acceso i riflettori sulla città , confermando che il successo di un festival non si misura solo attraverso i numeri – comunque in costante crescita – ma soprattutto nella qualità della partecipazione e nel forte senso di comunità che riesce a generare. Un pubblico eterogeneo, composto da appassionati, turisti, professionisti del settore, studenti e cittadini, ha risposto con entusiasmo a una programmazione ricca e articolata: un cinema capace di raccontare la contemporaneità, interrogare il reale e aprire prospettive sul futuro. CINEMA CITY si conferma così non solo come luogo di visione, ma come spazio vivo di confronto, crescita e inclusione, dove il cinema diventa strumento di riflessione, consapevolezza e bellezza condivisa.

Afferma Carmelo Galati, direttore artistico della manifestazione.

Mettendo in rete istituzioni e realtà importanti del tessuto culturale cittadino, in questa edizione Cinema City ha collaborato con comitati, le associazioni culturali e presidi sociali attivi a livello nazionale e locale come WIFTMI, Women in Film, Television & Media Italia, Plastic Free Onlus, Metropolitree, CONI, e le Associazioni Partecipalermo, ViviSano Onlus, Asd Atletica Berradi 091, Associazione Comunità di Danisinni ETS, il Centro Antiviolenza “Lia Pipitone”. Mentre si è rinnovata la partnership con Rai Cinema Channel che ha portato al festival una selezione di pluripremiati cortometraggi.

Ospiti di questa edizione sono stati: Luigi Lo Cascio, Fabio Mollo, regista, produttore, scrittore, sceneggiatore, la produttrice Pilar Saavedra Perrotta, la casting director palermitana Chiara Agnello, l’attore Aniello Arena, i noti montatori Marco Spoletini e Osvaldo Bargero, Carlo Loforti, co-fondatore e direttore creativo della casa di produzione indipendente con sede a Palermo Just Marìa. E ancora: Tina Montinaro, attivista, vedova di Antonio Montinaro, caposcorta di Falcone, Gen.B Francesco Principe, Comandante Militare dell’Esercito in Sicilia, Fratel Mauro Billetta della comunità Danisinni, Rachid Berradi, olimpionico fondatore di Asd Atletica Berradi 091, Irma Calò, Vice Presidente di Vivi Sano Onlus, Azzurra Tramonti del Centro antiviolenza Lia Pipitone Marco Mascellino, Capo di gabinetto vicario presso Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Manfredi Barbera, amministratore delegato della Manfredi Barbera e figli SPA, e Roberto Magnisi Direttore delle Cantine Duca di Salaparuta nell’ambito del progetto Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025- l’importante riconoscimento assegnato dall’Istituto Internazionale di Gastronomia, Cultura, Arti e Turismo (IGCAT) all’ultimo Vinitaly, con un appuntamento speciale realizzato in collaborazione con Premiati Oleifici Barbera e Duca di Salaparuta. Questa iniziativa è finanziata dall’Assessorato Regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea,Dipartimento Regionale dell’Agricoltura