Palermo. “Cinema City” chiude il palcoscenico di Piazza del Parlamento alle eccellenze siciliane.

Condividi questo articolo?

Si avvia alla conclusione Cinema City che chiude la sua settima edizione dedicando il palcoscenico di Piazza del Parlamento alle eccellenze siciliane.

Lunedì 7 luglio la rassegna ideata e diretta da Carmelo Galati, celebra la Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025- l’importante riconoscimento assegnato dall’Istituto Internazionale di Gastronomia, Cultura, Arti e Turismo (IGCAT) all’ultimo Vinitaly, con un evento speciale realizzato in collaborazione con Premiati Oleifici Barbera e Duca di Salaparuta, con il sostegno dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, che intreccia cinema, cultura, territorio e agricoltura.

L’olio, l’oro verde siciliano, e il vino, i due prodotti che rappresentano la Sicilia nel mondo, saranno raccontati con due film documentari, presentati da due ambasciatori di prim’ordine del made in Italy: Manfredi Barbera, ceo di Premiati Oleifici Barbera, e Roberto Magnisi Direttore delle Cantine di Duca di Salaparuta, durante la serata a cui parteciperanno anche il Capo di Gabinetto vicario presso l’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Marco Mascellino e il Gen.B. Francesco Principe, Comandante Militare dellʼEsercito in Sicilia.

Pubblicità

Nella ricorrenza dei 130 anni della nascita della Premiata Oleifici Barbera, Manfredi Barbera presenterà il documentario Olio di famiglia di Daniele De Luca che racconta la storia della famiglia Barbera, pioniera dell’olio extravergine di oliva di qualità. Il film ripercorre le origini dell’azienda dal 1894 a oggi, intrecciando ricordi familiari, passaggi generazionali e testimonianze autentiche di chi, ogni giorno, continua a portare avanti una visione fatta di passione, innovazione e radicamento territoriale. Attraverso filmati d’archivio, interviste intime e riprese nel frantoio e tra gli uliveti, il racconto si snoda come un viaggio emotivo che celebra la cultura dell’olio, la memoria collettiva di una comunità e il valore del lavoro artigianale tramandato di padre in figlio. A guidare il racconto è Manfredi Barbera, affiancato dai familiari e dai suoi figli, rappresentanti della nuova generazione, custodi del patrimonio valoriale e protagonisti del futuro. La narrazione è affidata alla voce calda e coinvolgente di Salvo Piparo, attore e narratore palermitano, che accompagna lo spettatore in questo viaggio tra memoria e identità. “Olio di Famiglia” è più di una storia imprenditoriale: è un omaggio alla Sicilia, alla cultura dell’olio e alla forza delle tradizioni tramandate con orgoglio e visione.

A seguire il testimone passerà a Roberto Magnisi, per introdurre insieme al regista Carlo Loforti, La teoria dei contrasti, il documentario realizzato da Loforti e prodotto da Duca di Salaparuta in occasione delle celebrazioni per i 200 anni dell’azienda. Renato Guttuso, Mimmo Pintacuda, Ignazio Buttitta, Ferdinando Scianna e Giuseppe Tornatore, diverse generazioni a confronto che crescono, vivono e rappresentano il mondo di cui fanno parte, che insorge, riflette e si ribella. Ville settecentesche e paesaggi costieri, giardini d’agrumi, sebbene intrappolati in un disordine urbanistico contemporaneo cresciuto a dismisura, stratificato nel tempo e nello spazio, continuano ad esercitare il loro potere immaginifico, suggerendo quella Teoria dei contrasti che la città di Bagheria, tra zagara e calce, offre a chi sa guardarla con più profondità. È un unicum di vite vissute che, attraverso la pittura, la parola e la visione delle cose, ricostruisce – tra memoria necessaria e nuovi linguaggi – il giacimento di una terra fertilissima per Arte e Cultura. Sale di una terra schietta e contraddittoria, la stessa che ha visto il proliferare di personaggi unici che con il loro talento hanno portato la Sicilia e la sua bellezza nel mondo. Il regista palermitano la fa rivivere attraverso le parole dello storico Rosario Lentini, dell’antropologo Ignazio Buttitta, dello scrittore e sceneggiatore Paolo Pintacuda, del regista Nico Bonomolo e dei pittori Michele Ducato, Alessandro Bazan, Arrigo Musti.

Il cortometraggio che chiude la selezione di Rai Cinema Channel è L’ultimo spegne la luce di Tommaso Santambrogio, un moderno “racconto da camera” di una coppia in crisi interpretata da Valentina Bellè e Yuri Casagrande Conti, in una Milano post lockdown. Il corto ha vinto il Premio David di Donatello Miglior Cortometraggio 2025, Premio SIC (Settimana Internazionale della Critica) Venezia 2021, premio Luigi de Laurentis il Leone del Futuro;

Il giorno precedente, domenica 6 luglio come ormai da tradizione Cinema City dedica la serata ai ragazzi e alle famiglie in collaborazione con il CONI e le associazioni Lo sport, un diritto per tutti, fondata dall’ex atleta Rachid Berradi, e la Comunità Danisinni, impegnata nella promozione sociale nello storico quartiere di Danisinni e animata da Fra Mauro Billetta, ospiti del festival.

Ad aprire la serata è il pluripremiato corto d’animazione Marabù di Juan Pablo Etcheverry e Fabio Teriaca, con musiche Sergio Cammariere. Il cortometraggio è vincitore, tra gli altri, del premio Rai Cinema Channel al Social World Film Festival 2024 per aver raccontato una storia universale che sorprende per un finale inaspettato in cui la fiducia e l’amicizia vincono su tutto! In luogo ai limiti della sopravvivenza, dove l’unico sogno è fuggire alla ricerca di un mondo e di una vita migliore, verso paesi più industrializzati e socialmente agiati, puo’ esistere l’amicizia e la fiducia.

Il film in programma è Toy Story, un classico senza tempo il primo lungometraggio d’animazione Pixar, oggi giunto alla V edizione, nonché primo film d’animazione di sempre realizzato completamente in computer-generated imagery, il che fece guadagnare all’autore, Jonh Lasseter un Oscar Special Achievement Award nel 1996.

Cinema City è organizzato da WILDER

Con il sostegno di Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Comune di Palermo, Città Metropolitana di Palermo, Fondazione Federico II, Fondazione Sicilia, Sispi.

Con il patrocinio di: Università degli Studi di Palermo, SIAE

Official Sponsor: ANCE Palermo, Duca di Salaparuta, Premiati Oleifici Barbera, Mangia’s Resort.

Main Media Partner: Rai Cinema Channel; media Partner: Centro Sperimentale di Cinematografia, Sicilia; local media partner: Palermo Today, Radio in 102.

Exclusive outdoor media partner: Alessi pubblicità. Sponsor: AMG GAS LUCE, Ecol Sea

Rental partner SRC; sustainable mobility partner: MUV.

Social partner: Plastic Free, Metropolitree, Partecipalermo, Vivi Sano Onlus.

Partner: Sicily Music Conference, NH Palermo, Guccione Viaggi, Palermo Mediterranea, utopia, Forshow, Santamarina Bistrot