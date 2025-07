Palermo. Bibi Bianca replica a Villa Filippina oggi il 6 luglio “Dite a Laura che l’amo”

26ª Cronoscalata Giarre Montesalice Milo, alle prove miglior tempo per il ragusano Cassibba.

Condividi questo articolo?Si è chiusa la giornata dedicata alle prove ufficiali in vista della 26ª Cronoscalata Giarre Montesalice Milo – Memorial Isidoro Di Grazia, valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna zona Sud e per il Campionato Siciliano. Dopo il venerdì di verifiche, sono stati 156 i piloti...