“Onde di Dea – Visioni di Mare e Sirene” Una mostra di Stefania La Greca

Appuntamento imperdibile con ingresso libero per il 26 luglio 2025, alle ore 19.00, presso lo stabilimento balneare “Stella Marina” Viale della Riviera, 148 Pescara.

Un’esperienza visiva e sensoriale unica prenderà vita sul mare: Stefania La Greca, artista visionaria e performer, presenterà “Onde di Dea – Visioni di Mare e Sirene”, una mostra immersiva che fonde arte pittorica, corpo e mito. Attraverso figure femminili che emergono dall’acqua come sogni o presagi, la mostra esplora la potenza archetipica del mare e la trasformazione interiore della donna. Le onde non sono solo onde: sono moti dell’anima, emozioni profonde, richiami dell’inconscio. Sirene, dee e tempeste interiori si incontrano in un’esplorazione poetica e sensuale del femminile sacro. L’artista, in parte sirena lei stessa, trasforma il suo corpo in tela viva, rendendo l’opera un rito, un richiamo, un canto antico. “Onde di Dea” è più di una mostra: è un invito a lasciarsi attraversare dalle emozioni, a fluire con l’acqua, a rinascere con essa.

E a proposito di emozioni, alla domanda “Che cos’è per te l’arte?”, Stefania La Greca ha saputo così incantarci:

“È il linguaggio invisibile con cui l’anima si manifesta, è la voce che parla quando le parole non bastano. Ogni mia opera nasce da una necessità interiore: trasformare emozioni complesse, dolore, bellezza e intuizioni profonde in qualcosa che possa toccare anche l’altro. Non dipingo per piacere o per decorare. Dipingo per comunicare ciò che è eterno e, allo stesso tempo, fragile. L’arte per me è memoria, è preghiera, è ribellione, ma anche guarigione e dono. Non è mai solo un quadro: è un frammento di verità, vestito di colore”.

Non rimane allora che andare a visitare questa interessante personale … dove le onde del Mare assieme al “canto” delle Sirene sapranno di certo ammaliare …

di Giuseppe Proiti

