Noto, al Teatro Comunale presenta l’installazione site-specific Risonanze dell’artista Luisa Mazza

Condividi questo articolo?

L’opera inedita celebra la musica attraverso le arti visive ed è stata appositamente realizzata per l’Associazione Concerti Città di Noto, nell’ambito della programmazione del suo 50° anniversario.

Nell’ambito della programmazione del 50° anniversario dell’Associazione Concerti Città di Noto e in concomitanza con lo svolgimento del festival internazionale NotoMusica, verrà presentata venerdì 1 agosto alle 19.30 al “Teatro Comunale Tina Di Lorenzo” l’installazione site-specific Risonanze dell’artista Luisa Mazza.

Quest’opera inedita che celebra la musica attraverso le arti visive, è stata appositamente realizzata per l’Associazione Concerti Città di Noto. È, inoltre, impreziosita dalla sonorizzazione “I sette Modi” creata espressamente per l’evento dal musicista Gavino Murgia.

Pubblicità

Luisa Mazza presenta così la sua opera: “Ho voluto ricreare la stessa magia che infonde la musica, sostituendo il linguaggio musicale con quello delle arti visive, o meglio, affiancandolo per creare un’interazione con gli stessi intenti. Sono partita proprio dall’alfabeto della musica, le note, per attraversare l’armonia, la diffusione, l’universalità e le dissonanze, anche in relazione al luogo che la ospiterà, rendendo visibile quell’immaginario che solo la musica riesce a trasmettere”.

La Presidente dell’Associazione Concerti Città di Noto, Rina Rossitto, aggiunge: “Con questo evento l’Associazione Concerti esprime la sua continua ricerca di rinnovamento, applicandolo, in questo caso, al dialogo con altri linguaggi espressivi, come premessa per future e ulteriori aperture. Nella sorprendente cornice del teatro Tina Di Lorenzo, l’operazione artistica sarà immaginare non con la musica, ma la musica, cioè rendere visibile l’immaginario mondo che solo la musica costruisce. Ringrazio il musicista Gavino Murgia per la sua preziosa collaborazione e l’artista Luisa Mazza per averci voluto dedicare in questo memorabile anniversario il frutto del suo talento che in modo efficace ed incisivo coglie l’essenza della nostra mission”.

Condividi questo articolo?