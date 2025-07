Naro e Palermo, incidenti stradali con morti e feriti

Condividi questo articolo?

Due distinti incidenti stradali, due bilanci molto pesanti. A Palermo uno scontro mortale tra una Fiat Punto e uno scooter guidato dal 51 enne Maurizio La Monica ha determinato la morte di quest’ultimo e il ferimento della figlia 20enne che viaggiava con lui. La giovane è adesso ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Civico. Lo scontro in via dei Cipressi. Forte il cordoglio e la commozione di quanti conoscevano la vittima residente alla Zisa. Illeso l’automobilista. Indaga la Polizia Locale.

A Naro invece nello scontro frontale fra due vetture si registrano due morti e quattro feriti, lo scontro si è verificato lungo la SS 410 Dir al km 3,450. A perdere la vita un uomo romeno residente a Canicattì, in gravi condizioni uno dei feriti con un politrauma trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Purtroppo anche questo ferito sarebbe deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso a causa dei gravi traumi riportati.

Indagano i Carabinieri di Naro coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile di Licata.

