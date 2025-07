Mini-documentari denuncia della Fillea Cgil Sicilia che ha effettuato un tour dal titolo “Sotto questo sole”

Condividi questo articolo?

On line la seconda delle tre puntate realizzate da Fillea Cgil Sicilia per denunciare come nei cantieri all’aperto dell’Isola si continui a lavorare nelle giornate e negli orari più caldi, nonostante l’ordinanza del presidente della Regione, Renato Schifani. Tre le città dove sono stati realizzati i mini-documentari. Dopo la pubblicazione, sabato scorso, del dossier su Siracusa, oggi è la volta di Catania, quindi, giovedì sarà on line quello di Enna.

“Non una scelta ma quasi una necessità – sottolinea Giovanni Pistorio, segretario generale della Fillea Cgil Sicilia – nella speranza che le immagini siano più esplicative delle parole. Deve infatti essere chiaro che, a causa del caldo estremo, per costruire, si può morire. Così la Fillea Cgil Sicilia ha deciso di effettuare un tour nei cantieri e nelle fabbriche dell’Isola per verificare il rispetto dell’ordinanza anti-caldo. E gli esiti sono stati nefasti: in Sicilia, con temperature folli, si continua a lavorare senza sosta. E ciò a tre settimane dalla firma del protocollo nazionale sul caldo al ministero del Lavoro, a un mese dalla ratifica dell’ordinanza regionale e nonostante i nostri continui appelli a un maggiore senso di responsabilità”.

Pistorio conclude: “Avevamo già dichiarato, recentemente, che avremmo fatto un mini-dossier in quanto, alla luce di quanto sta avvenendo, registriamo un sostanziale flop dell’ordinanza. Mancano infatti i controlli e si gioca pesante sull’interpretazione della cosiddetta pubblica utilità. Nel caso dei mancati controlli, denunciamo evidenti e colpevoli omissioni. Quanto alla cosiddetta pubblica utilità, c’è poco da dire; non sono ignoranti ma provano a fare i furbetti in disprezzo della normativa che invece è chiara al riguardo”.

