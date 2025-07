Milo, al via “Grappoli-Rassegna di teatro, musica e danza” estate ricca di emozioni al Teatro Lucio Dalla

Condividi questo articolo?

Un’estate all’insegna della cultura e dello spettacolo è pronta a illuminare il Teatro Lucio Dalla di Milo con ‘Grappoli – Rassegna di teatro, musica e danza’, organizzata da ArchiDrama, con la direzione artistica di Alfio Zappalà, in collaborazione con il Comune di Milo, la Pro Loco di Milo, l’associazione culturale ‘Premio Musco’ e con il patrocinio della Regione Siciliana. Il ricco cartellone di eventi è stato presentato questa mattina dal direttore artistico, dal sindaco Alfio Cosentino, dall’assessore agli Eventi Santo Sapienza e dalla presidente dell’associazione ‘Premio Musco’ Mimì Scalia. Graditi ospiti sono stati alcuni dei protagonisti della rassegna: Enrico Guarneri, Gino Astorina, Armando Nilletti, Salvo Saitta, Davide e Fiorenzo Napoli. “Ringrazio Alfio Zappalà per aver allestito un cartellone di qualità che valorizza il Teatro Lucio Dalla e rende il nostro comune sempre più attrattivo – ha detto il sindaco di Milo Alfio Cosentino – La rassegna si aprirà con l’atteso Premio Angelo Musco, appuntamento ormai consolidato, grazie all’impegno di Mimì Scalia. Una stagione estiva che sarà ulteriormente arricchita da altri eventi e che si concluderà a settembre con la 45ª edizione della ViniMilo, manifestazione di grande rilievo e importanza per la nostra comunità”.

Il cartellone, articolato e ricchissimo, si aprirà il 7 luglio con la sezione dedicata al prestigioso ‘Premio Angelo Musco’, che anche quest’anno vedrà protagoniste sei compagnie in concorso. Gran finale del Premio con la serata di gala, condotta da Ruggero Sardo e Mimì Scalia, e la partecipazione di ospiti d’eccezione come Domenico Centamore e Lucia Sardo. A seguire, da luglio fino al 30 agosto, andrà in scena una programmazione che alternerà prosa brillante, spettacoli musicali, omaggi poetici e grandi interpreti della scena nazionale. Da ‘A New West Side Story’, rivisitazione musicale diretta da Carmen Failla con coreografie di Giusi Vittorino, il 23 agosto, a ‘Gatta ci cova’ con Eduardo e Salvo Saitta, che il 31 luglio chiuderà il mese con ironia e verve. Si alterneranno, subito dopo, le marionette dei Fratelli Napoli, con ‘Come Orlando acquistò le armi’, il 1° agosto, e il teatro classico reinterpretato, come ‘Il ratto delle Sabine’ con Pippo Pattavina, il 2 agosto, e ‘Il paraninfo’ di Luigi Capuana con Enrico Guarneri, l’8 agosto.

La musica sarà protagonista in diversi appuntamenti speciali: il 3 agosto, con ‘Libertango’ con il soprano Federica Neglia e le musiche e le ballerine della Women Orchestra, il 10 agosto, con ‘Caro amico… ti vengo a cercare’, tributo musicale a due giganti come Lucio Dalla e Franco Battiato; il 13 agosto con ‘Note da Oscar’, una selezione delle più belle colonne sonore eseguite dal Bellini Ensemble del Teatro Massimo Bellini di Catania; il 27 agosto con ‘Mizzica questo è Jazz’, viaggio musicale tra Sicilia, migrazione e identità con Andrea Tidona e Rino Cirinnà, e il 29 agosto con ‘Strange Kind of Woman’, omaggio musicale europeo tutto al femminile ai Deep Purple.

Spazio anche al teatro nazionale, comico e civile, con ‘Il talento di essere tutti e…nessuno’ di e con Luca Ward, ‘Amici per la pelle’ con l’affiatata coppia Gino Astorina ed Eduardo Saitta, e l’omaggio a Rosa Balistreri ‘Mille Rose’, con Lucia Sardo e la Women Orchestra diretta da Alessandra Pipitone. Chiuderà la rassegna il 30 agosto lo spettacolo di cabaret ‘Soggetti smarriti’ ancora con Gino Astorina e con il gruppo comico ‘Il Gatto Blu – Harpago’.

“Il carattere distintivo di questa rassegna è la multidisciplinarietà – spiega Alfio Zappalà, direttore artistico – Abbiamo messo su un cartellone che prevede tanti appuntamenti per ogni disciplina, dal teatro alla musica passando per la danza, in modo tale da presentare un’offerta quanto più completa e diversificata, capace di attirare categorie di pubblico differenti e di aumentare l’attrattività del Teatro Lucio Dalla di Milo, non solo tra gli abitanti del comprensorio ionico etneo ma anche tra i tanti turisti che affollano l’hinterland nei mesi di luglio e agosto. Abbiamo, infatti, inserito delle proposte – conclude – che possono suscitare l’interesse anche di un pubblico straniero”.

Il Teatro Lucio Dalla si conferma così luogo vivo e pulsante di cultura, con una programmazione che valorizza le eccellenze artistiche del territorio e grandi interpreti della scena nazionale. Un servizio navetta collegherà ogni sera il teatro di Milo a Giarre e Riposto per consentire la partecipazione agli eventi in cartellone anche a coloro che hanno difficoltà a raggiungere autonomamente il comune pedemontano.