Messina. Interventi strategici a Capo Peloro: la messa in sicurezza del ponte sul Canale degli Inglesi

Gli interventi hanno riqualificato l’importante struttura collocata nell’area della Riserva di Capo Peloro

La Città Metropolitana di Messina prosegue con determinazione nella realizzazione di interventi strategici mirati alla tutela e valorizzazione della Riserva Naturale Orientata “Capo Peloro”, un ecosistema di straordinario pregio naturalistico.

In anticipo rispetto ai tempi stabiliti nel cronoprogramma, è stato completato l’intervento di messa in sicurezza del ponte che attraversa il “Canale degli Inglesi”, lungo la strada provinciale 47 di Torre Faro.

Si tratta di un’infrastruttura di importanza cruciale, in quanto collega il Lago Piccolo di Ganzirri al Mar Tirreno, permettendo il necessario ricambio idrico e l’ossigenazione delle acque lacustri. Questi processi sono fondamentali per la salvaguardia dell’ecosistema e per la prosecuzione dell’antica tradizione locale di allevamento dei mitili.

La struttura, che si trova lungo un’arteria particolarmente trafficata, soprattutto durante il periodo estivo, versava in uno stato generale di degrado che ha reso indispensabile un intervento di consolidamento strutturale.

Sulla base del progetto, redatto dalla Direzione “Ambiente”, coordinata da Giovanni Lentini, si è proceduto alla riparazione delle travi e della volta del ponte, alla rimozione dell’asfalto deteriorato e alla sistemazione dei due tratti del manto stradale interessati da avvallamenti che compromettevano la sicurezza della circolazione, alla sostituzione delle porzioni danneggiate con materiali altamente resistenti, come acciaio e calcestruzzo ad alta durabilità.

Per quanto riguarda la parte inferiore dell’infrastruttura, è stato rimosso il calcestruzzo ammalorato e sostituiti gli elementi metallici corrosi con nuove barre in acciaio, rinforzando ulteriormente la struttura mediante l’applicazione di reti metalliche.

L’intero impalcato è stato sottoposto a una scrupolosa pulizia e trattato con prodotti protettivi in grado di contrastare gli effetti corrosivi della salsedine.

Completati gli interventi strutturali, si è proceduto allo smontaggio delle impalcature e delle vasche di raccolta; infine, dopo l’asportazione dei sedimenti sabbiosi che impedivano il regolare deflusso delle acque, il canale è stato riaperto.

“I lavori sul ponte del Canale degli Inglesi – ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile – hanno restituito piena funzionalità a un’infrastruttura essenziale per il corretto funzionamento del sistema lacustre e per la salvaguardia delle risorse naturali della zona. L’intento della Città Metropolitana è quello di proseguire e incrementare gli investimenti su quest’area, dal valore ambientale e paesaggistico straordinario”.