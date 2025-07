Messina, al via Fuori in Scena la decima edizione della rassegna estiva del Teatro dei 3 Mestieri

Condividi questo articolo?

È tutto pronto per la decima edizione di “Fuori in Scena”, la rassegna estiva del Teatro dei 3 Mestieri di Messina che prenderà il via venerdì 4 luglio alle 21.30 con lo show di stand up comedy Fatto con le mani di e con Andrea Pogliese.

Il successivo appuntamento, in programma venerdì 11 luglio sarà con lo spettacolo La felicità (Produzione Ass. Cult. Madè), che ha la drammaturgia di Roberta Amato e Giorgia Boscarino, per la regia di Nicola Alberto Orofino, con in scena Roberta Amato, Giorgia Boscarino e Luana Toscano.

I successivi tre appuntamenti saranno all’insegna della stand up comedy: il 18 luglio è in programma KM 1 – Spettacolo Bio Degradante di e con Gianmarco Orlando; il 7 agosto A bocce ferme di e con Valentina Medda, mentre l’ultimo appuntamento è in programma il 21 agosto con Mi chiamo Antonio Micali e voi probabilmente no! di e con Antonio Micali.

FUORI in SCENA 2025

4 Luglio ore 21:30

FATTO CON LE MANI

Stand Up Comedy Show di e con Andrea Pugliese

11 Luglio ore 21:30

LA FELICITÀ

drammaturgia di Roberta Amato e Giorgia Boscarino

con Roberta Amato, Giorgia Boscarino, Luana Toscano

regia Nicola Alberto Orofino

Produzione Ass.Cult. Madè

18 Luglio ore 21:30

KM 1 – Spettacolo Bio Degradante

Stand Up Comedy Show di e con Gianmarco Orlando

7 Agosto ore 21:30

A BOCCE FERME

Stand Up Comedy Show di e con Valentina Medda

21 Agosto ore 21:30

MI CHIAMO ANTONIO MICALI E VOI PROBABILMENTE NO!

Stand Up Comedy Show di e con Antonio Micali