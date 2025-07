Messina, al “Teatro dei 3 Mestieri” in scena “La Felicità” con Roberta Amato, Giorgia Boscarino e Luana Toscano.

Condividi questo articolo?

Uno spettacolo tutto al femminile, che racconta con ironia e delicatezza la storia di tre donne della Catania del 1968. Tre vite diverse, chiuse tra le mura di casa, mentre “fanno cose da femmine”.

Secondo appuntamento al Teatro dei 3 Mestieri con la stagione estiva Fuori in Scena arriva. Venerdì 11 luglio alle 21.30 andrà in scena “La Felicità” (produzione associazione culturale Madè) con la drammaturgia di Roberta Amato e Giorgia Boscarino e la regia firmata da Nicola Alberto Orofino. In scena Roberta Amato, Giorgia Boscarino e Luana Toscano.

La prima è una zitella devota, tutta casa e chiesa, rigida, intollerante, persa nelle sue certezze… Felice nella sua gabbia fatta di regole e preghiere.

La seconda è sposata con un uomo che non c’è mai, lavora duro ma le dà tutto: la lavatrice, la 1100D, il corredo buono, la carne Montana e il capezzale della Madonna sopra il letto… Felice nella sua prigione dorata.

La terza è anche lei sposata, anche il suo uomo non si vede mai, ma lei ha letto qualcosa… quei giornali dei collettivi femministi, dove le donne si incontrano e parlano, anche dei problemi “privati”. Dentro di lei cresce un bisogno di libertà, il sogno di un lavoro, di un futuro diverso. Inizia la sua piccola rivoluzione…

“Il marito non me lo sono saputa tenere… ma neanche lui si è saputo tenere me”

Prezzo spettacolo: 13 euro

Possibilità di fare apericena a partire dalle 20:30

Info e prenotazioni 349.8947473 (anche whatsapp)

Teatro dei 3 Mestieri

S.S.114 km 5,600 – Tremestieri (ME) ingresso accanto distributore Esso