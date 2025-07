Mazzarrà Sant’Andrea: il progetto “Borghi e Monti D’aMare Festival 2025” sta per partire

Condividi questo articolo?

L'EVENTO "BORGHI E MONTI D'aMARE FESTIVAL 2025" È PRONTO PER PARTIRE. I dettagli saranno svelati in conferenza stampa venerdì 25 luglio alle ore 11, nel Comune di Mazzarrà Sant'Andrea presso Palazzo Livoti

Mazzarrà Sant’Andrea (Messina.. Il progetto “Borghi e Monti D’aMare Festival 2025” sta per partire e per animare molte zone del comprensorio tirrenico di Messina attraverso una vasta gamma di eventi organizzati e promossi dal GAL Tirrenico. I vertici di questo gruppo, in particolare il Direttore – arch. Roberto Sauerborn e il Presidente – prof. Carmelo Pietrafitta, presenteranno il programma degli eventi inseriti in questo ambito mediante una conferenza stampa che si svolgerà il prossimo 25 luglio alle ore 11, nel Comune di Mazzarrà Sant’Andrea presso Palazzo Livoti.

Il Festival, che inizierà il prossimo 27 luglio con la prima serata del 25° “Castroreale Jazz Festival” e si concluderà il prossimo 30 agosto a Mazzarrà Sant’Andrea, con una tre giorni dedicata al florovivaismo, nasce in coerenza con il riconoscimento da parte dell’Europa della Sicilia quale Regione Enogastronomica Europea 2025, in favore della promozione di prodotti e luoghi tipici del territorio per lo sviluppo turistico ed economico del comprensorio tirrenico-siciliano. A questo proposito, il GAL Tirrenico ha sviluppato il festival sulle identità tipiche del territorio anche per potenziare l’offerta turistica ed enogastronomica. Pertanto, il progetto intende sostenere e coniugare la fruizione delle ricchezze naturali, culturali e paesaggistiche delle aree rurali con l’utilizzo di risorse caratteristiche agroalimentari e dell’artigianato locale.

Il Festival si snoderà in tutti i comuni del GAL, attraverso una serie di azioni ed interventi (spettacoli, dibattiti, ecc.) e la messa in rete di tutte le eccellenze enogastronomiche con il supporto degli attori locali e degli utenti.

Nella foto, Palazzo Livoti di notte Mazzarra Sant’Andrea

