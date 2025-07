MATIS: dall’11 luglio in radio “COME FANNO GLI ALTRI” il nuovo singolo

Condividi questo articolo?

Sarà in rotazione radiofonica “Come fanno gli altri”, il nuovo singolo di Matis disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 20 giugno.

“Come fanno gli altri” è un brano che affronta una tematica estremamente contemporanea, l’ansia, che, soprattutto nei giovani, si manifesta in svariate sfaccettature, compresa l’ansia sociale. Il brano parla di come spesso non si riesca a essere totalmente padroni dei propri pensieri, incapaci di uscire dai vortici della propria mente per potersi godere “la festa” che abbiamo intorno. Oggi è estremamente complicato sentirsi bene per come si è, poco appagati da una società che è troppo veloce e che quindi spesso ci risucchia. Le note jazz addolciscono il tutto, creando una dimensione sospesa in cui il messaggio è solo uno: l’amarezza di non riuscire a concedersi un momento di tranquillità. Spiega l’artista a proposito del brano: “Sono davvero soddisfatta di questa uscita, perché tratta un tema per me importante che è l’ansia, un tema di cui si parla poco nei brani musicali. Spero che molti possano sentirsi compresi. Anche il sound è stato volutamente sperimentale, mixando sonorità elettroniche con note jazz, per creare un’atmosfera nuova e sospesa.”

Il videoclip di “Come fanno gli altri” coglie l’essenza del brano, ovvero l’incapacità di godersi la “festa” mentre tutti intorno a noi lo stanno facendo. Racchiude l’essenza dell’ansia sociale e il senso di disagio interiore, una sensazione che troppo spesso colpisce i giovani e non solo, di non stare bene con sé stessi.

Biorafia

Alessia Torcasio, in arte MATÍS, è una cantautrice e musicista calabrese nata nel 2000 che studia alla Rc Voce Produzione diretta da Cecilia Cesario e Rosario Canale.

Il suo progetto musicale è caratterizzato da una forte voglia di autenticità e personalità nel panorama musicale attuale, con una costante ricerca e sperimentazione. La sua musica è influenzata dall’Indie moderno, con note pop e sfumature più distanti culturalmente come Soul, R&B e jazz, recentemente alternate a una chiave più elettronica. Il progetto è iniziato con la pubblicazione di “Parole” nel giugno 2023, seguito da altre release, live, festival e collaborazioni con altri artisti e il collettivo “faccinatriste”, di cui l’autrice fa parte.