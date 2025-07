Mascali, inaugurato nel parco di via Livatino monumento dedicato alla Madonna delle Grazie

Condividi questo articolo?

La comunità di Mascali ha un nuovo spazio dedicato alla riflessione e alla preghiera, inaugurato ufficialmente all’interno del parco comunale di via Livatino. Il luogo è nato grazie alla generosa donazione privata dell’architetto Alfio Di Mauro, che ha voluto dedicare il monumento alla Madonna delle Grazie in segno di profonda devozione.

Il monumento è stato realizzato in un’area verde attrezzata del parco, la cui concessione è stata approvata dal Comune di Mascali con pareri tecnici positivi da parte dell’Ufficio tecnico. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione dei prelati Carmelo Di Costa e Alfio Sauta, insieme al sindaco Luigi Messina.

Durante l’evento, sono state simbolicamente consegnate le chiavi, a significare la proprietà dell’area da parte del Comune. Il nuovo spazio sacro, situato in uno dei “polmoni verdi” della cittadina ionica, sarà accessibile a tutti i cittadini e a chiunque desideri frequentarlo per un momento di preghiera o di raccoglimento. Il sindaco Messina ha espresso la sua gratitudine per l’iniziativa: “Si tratta di un momento significativo per la nostra comunità. Ringrazio di cuore l’architetto Alfio Di Mauro per la sua straordinaria generosità e per aver donato alla nostra città un luogo di tale importanza spirituale. Il parco comunale si arricchisce ora di uno spazio di pace e preghiera, aperto a tutti. È un’ulteriore conferma di come la collaborazione tra privati e istituzioni possa portare a risultati importanti per il bene comune.”

