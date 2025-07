MARTINA MACCOLINI: in radio “ADRENALINA PURISSIMA” il nuovo singolo

Condividi questo articolo?

Sarà in rotazione radiofonica “Adrenalina purissima”, il nuovo singolo di Martina Maccolini disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 4 luglio.

“Adrenalina purissima” è un brano dedicato a tutti coloro che lavorano sodo ogni giorno, ma che poi si lasciano andare alla libertà e alla gioia di vivere tra un drink e l’altro. È un inno alla spensieratezza e alla libertà di divertirsi, un modo per scacciare via le preoccupazioni e le paranoie della vita e lasciarsi trasportare dalla musica e dalla felicità.

Biografia

Martina Maccolini è una giovane artista nata a Lugo (Ravenna) il 23 dicembre 1995. Inizia a studiare musica all’età di 8 anni, frequentando una scuola di pianoforte privata e proseguendo gli studi fino al 2012. Successivamente, si avvicina agli studi canori iscrivendosi a una scuola di canto di Annarosa Pennisi e proseguendo gli studi con l’insegnante Giosiana Pizzardo.

Martina ha partecipato a numerosi concorsi canori, tra cui “Una Voce Per Sanremo”, “E io canto…”, “Io canto e tu?” e “Festival delle voci nuove di Villafranca di Forlì”, classificandosi 1° al “7° Festival della musica leggera all’Auditorium Corale Rossini di Modena”. Nel 2014 vince il concorso 900 Festival a Tresigallo e pubblica il suo primo inedito “Indispensabile”, scritto da Andrea Amati con l’etichetta Ghiro RECORD (edizioni Warner).

Negli anni successivi, Martina continua a lavorare sulla sua musica, pubblicando nuovi inediti come “Ci sarò” e “In tutti i cieli del mondo”, e partecipando a manifestazioni canore come “Il Biscione d’Oro” e il Summer Pop Festival. Attualmente è iscritta ad Area Sanremo 2019 e sta lavorando al suo nuovo album “Nuvole di Carta” di inediti, che la vede per la prima volta anche come autrice.

Martina ha avuto l’opportunità di collaborare con artisti e autori di rilievo, come Andrea Amati, Renato Droghetti, Gabriele Bertozzi e Pape Gurioli. È diplomata con 90/100 alla scuola secondaria superiore come Tecnico dei servizi turistici e prosegue gli studi all’Università di scienze ambientali di Bologna. Al momento, Martina prosegue su due strade parallele, musica e lavoro, e sta lavorando al suo nuovo album “Nuvole di carta” con il M° Gabriele Bertozzi. Ha partecipato al Festivalshow entrando nei semifinalisti per due anni consecutivi.

