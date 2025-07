Lina Scalisi nominata Prorettore dell’Università degli Studi di Catania, incarico conferito dal neo Rettore eletto Enrico Foti

Condividi questo articolo?

L’Accademia di Belle Arti di Catania accoglie con grande soddisfazione la nomina della sua Presidente, prof.ssa Lina Scalisi, a Prorettore dell’Università degli Studi di Catania, incarico conferito dal neo Rettore eletto Enrico Foti.

Si tratta di un riconoscimento di grande rilievo al profilo alto e autorevole della prof.ssa Scalisi, che nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di prestigio, distinguendosi per l’impegno costante nel promuovere il dialogo tra formazione artistica, ricerca umanistica e sviluppo territoriale. Un incarico prestigioso e di grande responsabilità, che giunge dunque come naturale riconoscimento della profonda cultura, della autorevole competenza e del valore umano e intellettuale che la contraddistingue. La sua nomina rappresenta un segnale significativo per tutto il mondo accademico e culturale, aprendo nuove prospettive di collaborazione tra le principali istituzioni della città.

Il Direttore dell’Accademia, Gianni Latino, ha dichiarato: «Tutta la comunità accademica, gli organi del Consiglio di Amministrazione, il consiglio Accademico i docenti e il personale amministrativo, si complimentano per la nomina della nostra Presidente, la prof.ssa Lina Scalisi a Prorettore dell’Università degli studi di Catania al fianco del neo eletto magnifico Rettore prof. Enrico Foti. La presidente in carica dal 2020 ha immaginato una visione interdisciplinare tra l’Accademia, l’Università e il suo territorio. Con grande entusiasmo e sincera stima, desidero congratularmi per la sua nomina. Sono certo che il suo impegno, la sua competenza e la sua dedizione sapranno contribuire in modo significativo allo sviluppo e al successo dell’ateneo. Le auguro un percorso ricco di soddisfazioni e risultati, con la certezza che la sua leadership guiderà con saggezza e passione la comunità accademica».

La prof.ssa Lina Scalisi, storica e docente universitaria, ha accolto con queste parole la nomina: «Accolgo con profondo onore e senso di responsabilità la nomina a Prorettore, un incarico che assumo con l’impegno di contribuire attivamente al rinnovamento e alla visione strategica del nostro Ateneo. Al tempo stesso, continuerò a svolgere con dedizione il ruolo di Presidente dell’ABACT, nella convinzione che la sinergia tra istituzioni possa rafforzare ulteriormente il nostro lavoro comune. Ringrazio sentitamente il neo eletto Rettore per la fiducia accordatami e sono altresì lieta dell’opportunità di proseguire questo percorso al fianco dell’Accademia, dove ho sempre trovato straordinaria competenza, passione e professionalità».

