LIMARRA il 22 luglio in concerto a Catania per la rassegna Raizes di Zō Centro culture contemporanee

Martedì 22 luglio, il cantautore siciliano Limarra farà tappa a Catania con un concerto all’interno di SpiazZō, il cortile estivo di Zō Centro culture contemporanee. L’evento, inserito nella rassegna Raizes, dedicata al folk e alla world music, vedrà l’artista presentare i brani del suo nuovo album, “Cosa Resterà“.

Sul palco, Limarra sarà accompagnato dalla sua full band: Alberto Amato (voce e chitarra elettrica), Michele Frasca (batteria), Omar Jebari (piano elettrico e synth), Simone Digiacomo (basso) e Nicola Catinaccio (percussioni). Insieme daranno vita alle sfumature sonore e narrative di un progetto che segna una nuova tappa nel percorso artistico del cantautore.

Il concerto inizierà alle 21.00, presso SpiazZō (Piazzale Asia, Viale Africa, Catania).

Sotto le luci di SpiazZō prenderanno forma i brani di

Cosa Resterà, un album che racconta la ricerca di equilibrio, tempo e senso in un presente in continuo mutamento. Un disco maturo, vibrante, che affonda le radici nella tradizione musicale siciliana per poi aprirsi verso paesaggi sonori che mescolano funk, world music ed elettronica, mantenendo sempre al centro una scrittura essenziale e profondamente umana. Nove brani che parlano di quotidianità, di tempo che passa, di identità in movimento e del bisogno universale di trovare un proprio posto nel mondo.

Il nome stesso “Limarra” (che in dialetto ragusano significa fango) diventa metafora di un suono fertile, viscerale, mai addomesticato. Una musica che nasce dalla terra ma guarda lontano. Un linguaggio in continua evoluzione, capace di raccontare non solo l’artista, ma anche l’uomo e il tempo che abita.

Limarra, pseudonimo di Piero Pizzo, è un cantautore e musicista siciliano classe ’86, che attraversa confini sonori e geografici, mescolando tradizione mediterranea e sperimentazione contemporanea. La sua musica è un intreccio di influenze che spaziano dalla world music all’elettronica, dal funky alle radici folk, creando un linguaggio unico e personale. Dopo aver calcato i palchi di tutta Europa come frontman dei Baciamolemani, condividendo la scena con artisti del calibro di The Lumineers, Africa Unite, Roy Paci e Umberto Tozzi, nel 2023 intraprende la carriera solista con Riconoscersi, un album che esplora sonorità alternative country, mariachi e psichedeliche sotto la direzione artistica di Cesare “Mac” Petricich (Negrita). Il 2024 segna un nuovo capitolo con Cosa Resterà, un disco nato dalla collaborazione con il produttore Tony Canto. Qui, Limarra affina il proprio stile, lasciando emergere groove funk, ritmiche avvolgenti e sfumature world music. Nove brani che raccontano la quotidianità di un artista alle prese con il tempo che scorre, tra riflessioni personali e una costante ricerca espressiva. Lanciato dal singolo È Terribile e ufficialmente pubblicato il 20 dicembre, Cosa Resterà è stato presentato dal vivo il 29 dicembre all’interno del format nazionale Fuori Salotto, in compagnia di Davide Shorty e Lelio Morra. “La mia musica racconta storie di vita, tra suoni che parlano di Sicilia e del mondo”

