L’estate degli Amici della Musica a Villa Niscemi fra Elvis Costello, Chopin e la musica sudamericana

Prosegue l’estate dell’Associazione Siciliana Amici della Musica con quattro appuntamenti fra luglio e il agosto, ospitati nell’Atrio di Villa Niscemi con una programmazione che si articola fra teatro musicale, repertorio classico e world music. Si inizia mercoledì 9 luglio alle 21.00 a Villa Niscemi con The Juliet Letters, lo spettacolo di teatro musicale che vedrà il Malion Quartet, insieme al cantante Karsten Schmidt-Hern, interpretare il celebre album di Elvis Costello The Juliet Letters, inciso dal cantautore britannico insieme al Brodsky Quartet nel 1993: una “song sequenze” in venti quadri ispirati ad altrettante ipotetiche lettere inviate all’indirizzo “Giulietta Capuleti – Verona”.

Con The Juliet Letters, il concerto classico si trasforma in uno spettacolo teatrale: cinque musicisti d’eccezione entrano nello spazio del concerto per leggere testi di Shakespeare e di altri autori, suonano e cantano musica, piangono e ridono, immergendo il pubblico in un’opera di teatro musicale davvero unica, in cui ognuno può fare la propria esperienza personale. Il concerto rientra nel programma europeo sostenuto da MERITA, piattaforma innovativa che promuove la visibilità dei quartetti d’archi emergenti europei, con l’obiettivo di unire la musica da camera, il patrimonio culturale e il talento. Grazie alla collaborazione di 17 organizzazioni in 12 paesi, MERITA coinvolge anche le dimore storiche europee, creando un modello sostenibile che valorizza il patrimonio culturale, offrendo così nuovi spazi per artisti e pubblico. In questo ambito è stato selezionato il Malion Quartet formato da Alex Jussow e Miki Nagahara (violini), Lilya Tymchyshyn (viola), Bettina Kessler (violoncello).

Il 17 luglio si vola in America latina con Ritrato sudamericano con il duo argentino formato dalla cantante e violoncellista Eva Sola e il chitarrista Leo Anderson. Il programma spazierà dal valzer peruviano a Chico Buarque, dalle Andes alla selva amazónica, dalla musica di radice più ancestrale al tango cittadino di Piazzolla, rincorrendo le diverse zone del Sudamerica, con i suoi universi musicali e le sue espressioni popolari, così varie e allo stesso tempo legate dal senso di appartenenza dell’essere latinoamericano, il frutto di un miscuglio unico di culture. Il concerto fa parte del Festival “Musica Con Vista”, manifestazione organizzata dal “Comitato AMUR” – che riunisce alcune tra le più importanti istituzioni d’Italia della musica da camera – in collaborazione con “Le Dimore del Quartetto”, impresa culturale creativa che sostiene giovani quartetti d’archi e ensemble di musica da camera internazionali nell’avvio alla carriera, valorizzando così il patrimonio culturale europeo.

Il 31 luglio l’Atrio di Villa Niscemi ospiterà il recital dal titolo Il pianoforte romantico: da Clementi a Chopin del pianista Andrea Mariani, con un programma che prevede l’esecuzione della Sonata in Si minore n. 2 op. 40 di Muzio Clementi, i Deux nocturnes op. 37 e la Sonata in Si bemolle minore n. 2 di Chopin e la Ballata op. 9 di Roffredo Caetani. Andrea Mariani, classe 1996, si diploma nel 2015 con il massimo dei voti e la lode sotto la guida di Claudia Boz. Si perfeziona a Coimbra con Aquiles Delle Vigne e attualmente sta concludendo la sua formazione con Roberto Prosseda presso il Conservatorio “F. Venezze” di Rovigo, all’interno del corso Master di II livello. Fin dai primi anni si distingue in importanti concorsi nazionali e internazionali, vincendo più di trenta primi premi e primi premi assoluti. Segue le Masterclass di nomi autorevoli del panorama musicale internazionale, tra i quali Benedetto Lupo, Boris Berman, Sofya Gulyak e William Grant Naboré. Si esibisce regolarmente presso importanti teatri e festival in Italia e all’estero (Sala Ateneu a Bacau, Teatro Sociale di Rovigo, Ascoli Piceno Festival, Auditorium Arvedi del Museo del Violino di Cremona, Ateneo Veneto a Venezia) da solista, camerista e con orchestra. Ha inciso i “Dieci studi sul trillo” di Silvio Omizzolo in un CD di prossima pubblicazione per Piano Classics.

Chiude il ciclo di appuntamenti a Villa Niscemi, il 28 agosto, il concerto del Quartetto New Era, un ensemble di giovani musicisti nato nel 2021 presso il Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste. La formazione è composta da Kristina Mlinar, Teodora Kaličanin, Ecem Eren, Alessandro Pietro Dore, provenienti dalla Serbia/Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Turchia ed Italia e, da subito, riesce ad affermarsi in diversi concorsi nazionali ed internazionali. Per il pubblico degli Amici della Musica eseguiranno il Quartetto per archi n. 1 in Sol maggiore Op. 77 di Joseph Haydn il “Quartettensatz” in Do minore D. 703 di Franz Schubert e il Quartetto per archi n. 2 in La minore Op. 13 di Felix Mendelssohn.

