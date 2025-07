La regina della canzone siciliana a Trapani: Sicilia Lusitana omaggia Balistreri e Rodriguez

Condividi questo articolo?

Il 4 agosto KirArt debutta a villa Pampalone con il concert house del “Roberta Genna Trio”

Per la prima volta a Trapani, la voce graffiante della regine della musica popolare siciliana, Rosa Balistreri si unisce all’intensità della tradizione musicale portoghese che rivive nelle note della cantante Amália Rodriguez, considerata la più importante esponente del genere canoro noto come fado. L’evento dal titolo “Sicilia Lusitana”, organizzato dall’Associazione culturale KirArt, si svolgerà il 4 agosto alle 21, in una location d’eccezione: l’incantevole giardino di Villa Pampalone, sita a Trapani in Via Nicolò Rodolico n. 1. Si tratta, nello specifico, di un house concert di e con Roberta Genna Trio, composto anche dal chitarrista Dario Salerno e da Giuseppe Salerno alla fisarmonica.

Spiega Mariella Bonfiglio, presidente dell’associazione: KirArt, con la direzione artistica del maestro Riccardo Biseo, ha voluto valorizzare la cultura, il folklore, la tradizione musicale e la storia della terra siciliana. Spinta da questi intenti, ha consolidato un dialogo con la musica internazionale e, nello specifico, con quella portoghese. In Sicilia Lusitana la voce profonda di Balistreri incontra quella di Rodriguez per raccontare storie di vita, d’amore, di resistenza e cambiamento. Tutto questo è stato possibile anche grazie alla straordinaria reinterpretazione musicale del “Roberta Genna Trio” gruppo che, ormai da molti anni, con passione e dedizione, porta in giro per il mondo il fascino della “sicilianità”.

In Sicilia Lusitana si coglie l’influsso di due sonorità, quella siciliana e quella portoghese, che trovano il loro punto di congiunzione nell’esaltazione della bellezza intramontabile e perenne. «La terra, il mare, i gabbiani, il vino – spiega Genna – sono elementi che uniscono la storia di due mondi: la Sicilia e la Lusitania, nome col quale i romani chiamavano la zona del Portogallo abitata dai lusitani. Gli influssi di questa terra, che ho abitato, mi hanno concesso di scoprire la cultura e la storia del luogo e di creare un dialogo tra la musica della mia terra e la tradizione del fado»

Un dettaglio non trascurabile è la delicata bellezza dell’ambientazione in cui si svolge il concerto. Spiega Bonfiglio: “L’orto botanico di Villa Pampalone, dimora storica costruita alla fine del XIX secolo, è un luogo d’incantevole bellezza in cui la natura si presenta rigogliosa e accogliente. Spazi, arredati con amorevole cura, dialogano con i visitatori per raccontare l’anima selvaggia e variopinta di una terra che ha saputo preservare, con appassionata fierezza, la sua autentica bellezza”.

Al termine dello spettacolo sarà offerto un calice di vino della Cantina Barone di Serramarrocco. È possibile effettuare la prenotazione sulla piattaforma ticket.it.

Ulteriori informazioni sull’evento possono essere richieste al numero 3475257525, presidente dell’associazione Mariella Bonfiglio.

Roberta Genna: originaria di marsala, classe 92, si laurea in Scienze Linguistiche e Relazionali Internazionali presso l’Università Cattolica di Milano, e si diploma in Canto Jazz presso il Conservatorio G.B. Martini di Bologna. In Colombia, nel 2016, ha il privilegio di cantare presso l’ambasciata italiana e per “Viva Italia” evento di spicco a Bogotá organizzato dalla camera di commercio colombiana. Tre anni dopo giunge in Slovacchia per collaborare con Juraj Kalask, Andrej Farkas ed esibirsi in quartetto nelle rassegne del luogo. Vince e arriva finalista in diversi festival nazionali: premio nazionale “Chicco Bettinardi”, “Vittoria Jazz Festival”, “Premio Pippo Ardini”, “Premio My Way Festival”. In Portogallo studia con la pianista e cantante Fátima Serro, lì entra in contatto con la cultura portoghese e la musica popolare: il fado e la regina di questo genere, Amalia Rodriguez. Per il cinema, canta il brano “Chez Moi”, scritta dal maestro Giuseppe Tranquillino, per la colonna sonora del film “Calcinculo” di Chiara Bollosi uscito nell’aprile 2022, con musiche originali di Giuseppe Tranquillino e nel 2023, oltre che nella serie Netflix di finzione UNIVERSITAS TENEBRARUM.

Nell’estate 2023 si è esibita, con il suo Trio, nella rassegna “Favignana in musica” e “Chamber Music Festival Pantelleria”. E’ finalista del concorso internazionale Massimo Urbani 2024.

Insegna canto presso Nomea, Nuovi Orientamenti Musical Entertainment Academy a Marsala.

