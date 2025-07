Kukla: Da venerdì 1 agosto in digitale il nuovo singolo “Woodstock”

Condividi questo articolo?

Esce venerdì 1 agosto sulle piattaforme digitali e in tutti i digital stores “Woodstock” (Maninalto!), il nuovo singolo di Kukla, quarto estratto estratto dal doppio album “Sistema Nervoso”, in arrivo nella primavera del 2026.

Il brano segna una svolta sonora, aprendo a ritmi estivi, influenze hip-hop e un’attitudine street, pur mantenendo quella profondità lirica che da sempre caratterizza la cantautrice milanese di origini greche. “Woodstock” è un omaggio al leggendario festival del 1969: al suo interno risuona un campione originale dell’inaugurazione, con la celebre frase “What’s happening in America?”, che diventa il cuore del brano. Una domanda ancora oggi urgente e necessaria, che attraversa decenni di trasformazioni politiche, culturali e sociali. Su una base ipnotica, fatta di immagini urbane e venature elettroniche, Kukla racconta una Milano viva e pulsante, ma anche confusa, contraddittoria, troppo spesso intenta a inseguire un’idea di sé che non le appartiene.

“Woodstock è un pezzo diverso, più diretto, con influenze hip-hop e un’attitudine street. Ma parla ancora di noi, della realtà che viviamo, della politica, delle contraddizioni quotidiane” – dichiara Kukla -“Volevo una canzone che si potesse ballare, ma che lasciasse qualcosa. Per me fare musica è questo: unire ritmo e pensiero, parlare a più persone possibile senza mai rinunciare a quello che ho da dire. Quando scrivo ‘Mi sono lasciata un po’ andare / ancora non riesco a volare’, parlo anche della pressione a performare, sempre. Quando invece basterebbe solo essere. Woodstock esce ad agosto. Si balla, sì. Ma leggiamo tra le righe.”

Con “Woodstock”, Kukla continua a tracciare un percorso musicale e narrativo autentico, in equilibrio tra forma e contenuto, denuncia e desiderio, città e utopia.

Biografia

Lesley Reina Fischer, in arte KUKLA, inizia il suo percorso artistico nel 2014 firmando con Tino Silvestri (Warner Music). Finalista ad Area Sanremo con il primo singolo “Come si sta Bene”, si fa notare da personalità come Mogol e Roby Facchinetti. Con il brano “Le più belle cose” (CDF Records, 2016) ottiene oltre 500.000 visualizzazioni su YouTube e passaggi su emittenti come Radio 105. Nel 2019 pubblica “Sharapova”, che supera le 600.000 views e viene trasmesso da Radio Kiss Kiss e oltre 70 radio regionali. Dopo una pausa per dedicarsi alla direzione di produzione cinematografica (Lateral Film), Kukla torna nel 2024 con il progetto che porta il suo nome. Insieme all’autore Carlo Bassetti e all’art director Davide Del Mare, realizza il suo primo album “Cose dell’Amore”, uscito il 24 gennaio 2025. Il singolo “La verginità” e i videoclip successivi attirano l’attenzione di testate come Billboard Italia e Sky. A marzo 2025 pubblica “Strafatti fatti miei”, primo estratto dal doppio album “Sistema Nervoso”, previsto per la primavera 2026. Il 9 maggio segue “DADA”, secondo singolo del progetto: un brano elettronico e corrosivo che conferma lo stile tagliente e visionario di Kukla. Il 20 giugno Kukla pubblica il singolo “Signor Presidente”.

