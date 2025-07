KirArt inaugura la stagione estiva di eventi nell’incantevole scenario di Isola Lunga a Marsala

Condividi questo articolo?

Sfavillio di luci, parole evocative, sonorità suggestive e ammalianti, ricreano il catartico scenario letterario de “La Canzone di Orlando”, spettacolo teatrale che debutterà il 10 luglio alle 19 sull’Isola Grande dello Stagnone di Marsala, in contrada Ettore Infersa.

Il poema epico-carolingio, adattato e reinterpretato dall’attore e regista teatrale siciliano, Giovanni Calcagno renderà omaggio alle più antiche tecniche di narrazione siciliana. La tammora, strumento musicale popolare, intercalerà i ritmi del racconto contribuendo alla tessitura della trama. La narrazione de “La Canzone di Orlando” tratta della guerra fra Cristiani e Saraceni sotto il regno di Carlo Magno e si conclude con l’aulica morte del paladino Orlando, caduto per il tradimento di Gano di Maganza. Il carattere ideologico dello scontro di religione e di civiltà, conferisce al poema una disarmante attualità e sublìma il valore dell’epica.

“La canzone di Orlando” prodotto da “La casa dei Santi”, è inserito nella rassegna “Echi racconti e musiche al tramonto”, promossa dall’associazione culturale KirArt, presieduta dall’avvocato Mariella Bonfiglio, affiancata da Riccardo Biseo, pianista e compositore romano. L’evento è in collaborazione con SEI “Saline Ettore e Infersa”.

Spiega Bonfiglio, presidente di KirArt: “Lo spettacolo assume i toni di un’esperienza sensoriale che passa dagli occhi per giungere all’anima, attraverso la musicalità delle parole. Fedele alla tradizione dei cantari, Calcagno porta in scena “La Canzone di Orlando”, ricorrendo all’inestimabile valore dell’oralità che, alla maniera siciliana, immortala le storie per farle divenire eredità familiare da tramandare di padre in figlio”.

Cultura e territorio: L’impatto emotivo della rappresentazione teatrale sarà sublimato dall’esperienza contemplativa di “Isola Lunga” e coniugato alla proposta culinaria di “SEI – Saline Ettore Infersa” che per l’occasione riserverà ai partecipanti una cena con prodotti tipici del territorio, accompagnata da calici di vino della cantina Colomba bianca.

Come prenotare e come arrivare: Per raggiungere l’isola, è prevista una traversata di circa 20 minuti su apposite imbarcazioni lagunari che percorreranno il canale delle Saline Ettore e Infersa.