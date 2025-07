Italia verso i 50 gradi, allerta meteo per caldo record: rischio storico in Sicilia

Condividi questo articolo?

In Sicilia si potrebbe superare il record europeo di caldo registrato nel 2021 con 48,8°C

Verso i 50 gradi all’ombra in Italia. La prossima settimana potrebbe essere storica, dal punto di vista meteo con l’arrivo della più forte fiammata africana degli ultimi decenni. Bersaglio dell’anticiclone africano sarà il Sud del Paese, in particolare la Sicilia dove si potrebbe superare il record europeo di caldo registrato nel 2021 con 48,8°C.

Previsioni meteo weekend e inizio prossima settimana

Nel weekend, oggi sabato 19 luglio e domenica 20, le prime propaggini del ‘Cammello’, come viene indicato in gergo meteorologico l’anticiclone africano, porteranno 40°C diffusi in Sardegna, Sicilia e Puglia. Da lunedì avremo poi 4 giorni di inferno sottolinea iLMeteo.it. Lunedì 21 luglio il termometro schizzerà fino a 45°C nelle zone interne tra Siracusa e Catania: se il vento secco contribuirà al caldo estremo, ecco che potremo battere il precedente record europeo del 2021, registrato proprio in questa zona sicula a Floridia in provincia di Siracusa l’11 agosto. Battere un record di 48,8°C significa sfiorare i 50°C, mai accaduto in Italia e in tutta Europa.

Al momento, invece, il record mondiale è ancora lontano: appartiene alla Valle della Morte, quando il 10 luglio 1913 furono raggiunti i 56,7°C. La località californiana del record ha un ‘nomen omen’ (‘un nome, un destino’) ‘Furnace Creek Ranch’, una fornace.

Anche in Italia entreremo in una fornace: i modelli prevedono 30°C a circa 1500 metri in libera atmosfera, un parametro meteo che non si osserva quasi mai sul nostro territorio. Questa drammatica anomalia è prevista tra Sicilia e Calabria e in linea generale si tradurrà in 28°C di notte e 44°C di giorno.

Le particolari configurazioni locali faranno il resto: salire da 44°C fino a 50°C richiederà venti secchi di compressione, un bassissimo contenuto di umidità e una discreta lontananza dal mare. Al momento questi tre ingredienti sono individuati dai modelli nelle zone interne orientali della Sicilia, tra Siracusa, Catania e Caltanissetta. In queste zone, tra lunedì e mercoledì, potrebbe venire riscritta la storia climatica italiana ed europea con una massima oltre i 49 gradi.

Nel dettaglio

Oggi, sabato 19 luglio – Al Nord: temporali su Alpi e vicine pianure del Nord-Ovest, sole e caldo altrove. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: sole e caldo.

Domani, domenica 20 luglio – Al Nord: locali temporali sulle Alpi, sole e caldo altrove. Al Centro: sole e molto caldo. Al Sud: sole e molto caldo.

Lunedì 21 luglio – Al Nord: temporali sparsi. Al Centro: sole e caldo estremo. Al Sud: sole e caldo estremo da record.

TENDENZA: caldo africano record al Sud con punte di almeno 45-46°C all’ombra, caldo anomalo anche al Centro-Nord fino a mercoledì.

