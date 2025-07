Israele attacca la Siria: “Colpito obiettivo militare in area palazzo presidenziale a Damasco”

Netanyahu: “Raid per salvare fratelli drusi”. Katz: “I colpi più duri sono iniziati”

Nuovi raid israeliani in Siria. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, aveva anticipato un’intensificazione dei bombardamenti se le forze siriane non si fossero ritirate da Sweida, la città a maggioranza drusa in cui sono in corso scontri. Le forze armate israeliane affermano di aver “colpito un obiettivo militare nell’area del palazzo presidenziale del regime siriano a Damasco“. Nel post sui social viene confermato anche che è stato colpito il quartier generale delle forze armate siriane nella capitale. Tre diversi testimoni hanno riferito all’agenzia Afp di aver udito un’esplosione all’interno del complesso del palazzo presidenziale su una collina che sovrasta Damasco, e di aver poi visto levarsi fumo dal sito, dopo il raid contro il quartier generale delle forze armate siriane.

Katz ha pubblicato sul suo profilo X un video della televisione siriana che mostra una conduttrice sorpresa dall’attacco israeliano sullo sfondo nel centro di Damasco. “I colpi più duri sono iniziati“, scrive il ministro nel post.

Netanyahu: “Raid per salvare fratelli drusi”

“Stiamo operando per salvare i nostri fratelli drusi”, ha dichiarato il premier Benjamin Netanyahu in un comunicato in cui si è appellato ai drusi israeliani perché non oltrepassino il confine con la Siria, dopo che alcune centinaia di membri della comunità lo hanno fatto oggi.

Cosa sta succedendo a Sweida

Oggi le Forze di difesa israeliana (Idf) hanno condotto un raid aereo contro l’aeroporto di Thaala, nei pressi di Sweida, hanno colpito Sweida con droni e hanno inviato rinforzi al confine tra Israele e Siria. “Il regime siriano deve lasciare in pace i drusi a Sweida e ritirare le sue forze. Come abbiamo chiarito e avvertito, Israele non abbandonerà i drusi in Siria e applicherà la politica di smilitarizzazione che abbiamo deciso”, ha affermato Katz. “Le Idf continueranno a colpire le forze del regime finché non si ritireranno dalla zona e presto intensificheranno la loro risposta contro il regime se il messaggio non verrà recepito”, ha aggiunto.

Il bilancio degli scontri

Il bilancio degli scontri settari a Sweida è salito ad almeno 248 morti. Lo riferiscono gli attivisti dell’Osservatorio siriano per i diritti umani. Nel bilancio delle vittime figurano 92 membri della minoranza drusa, di cui 28 civili. Gli attivisti precisano che 21 sono stati “uccisi in esecuzioni sommarie da parte delle forze governative”. Secondo l’Osservatorio sono stati uccisi almeno 138 membri delle forze di sicurezza siriane, insieme a 18 combattenti beduini alleati.

Ue allarmata per scontri a Sweida, chiede protezione civili

L’Unione europea si è detta “allarmata” per i continui scontri nella città siriana di Sweida, a maggioranza drusa, invitando tutte le parti a concordare un cessate il fuoco e a proteggere i civili. Lo si apprende da un comunicato ufficiale da parte del Servizio di azione esterna dell’Ue, che ha esortato “tutti gli attori esterni” a “rispettare pienamente la sovranità e l’integrità territoriale della Siria”, dopo la serie di raid israeliani a sostegno dei drusi. Le forze governative siriane sono accusate di esecuzioni sommarie e di altri abusi a Sweida, dove la violenza settaria tra combattenti drusi e tribù beduine ha causato decine di morti.

