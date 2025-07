Incidente A1, auto travolta da tir in una galleria: distrutta una famiglia

Distrutta la famiglia Visconti: morti nonni e zia, gravi madre e figlia di 5 anni

Un arresto improvviso in carreggiata nord dell’A1 sarebbe stata all’origine del tragico incidente avvenuto ieri, martedì 15 luglio, in una galleria nel tratto toscano dell’autostrada tra Firenzuola e Badia. Secondo una prima ricostruzione, una Fiat Panda si sarebbe fermata bruscamente lungo la corsia, per motivi ancora da chiarire. Pochi istanti dopo, un tir che sopraggiungeva non è riuscito a evitare l’impatto e ha travolto l’auto, distruggendola.

Chi sono le vittime

Il bilancio è drammatico: tre persone sono morte sul colpo. Si tratta di Mauro Visconti, 69 anni, ex dipendente comunale originario di Verbania, sua moglie Zoila Nydia Basulto Albuquerque, 65 anni, nata in Perù e operatrice socio-sanitaria a Verbania, e la figlia Stefany Carla, 39 anni, anche lei nata in Perù. Tutti risiedevano a Gravellona Toce, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

A bordo della Fiat Panda c’erano anche Silvana Visconti, 37 anni, altra figlia di Mauro e Zoila, che era alla guida, e sua figlia di 5 anni. Entrambe sono sopravvissute ma sono in condizioni gravissime. Sono ricoverate rispettivamente presso il trauma center dell’ospedale di Careggi, a Firenze e l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Nell’impatto è morto anche il cane di famiglia. Le indagini, coordinate dalla Procura di Firenze, sono in corso per chiarire le cause dell’arresto improvviso del veicolo in un tratto ad alta velocità.

