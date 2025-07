Inaugurazione mostra che celebra i 50 anni dell’Associazione Concerti Città di Noto – Palazzo Nicolaci

Condividi questo articolo?

Sabato 5 luglio alle 19.30 Palazzo Nicolaci di Noto (Siracusa), ospiterà l’inaugurazione della mostra “Echi dei nostri cinquant’anni per una storia che guarda al futuro”.

L’esposizione, che celebra i 50 anni di attività dell’Associazione Concerti Città di Noto, è realizzata dagli studenti delle classi 5A e 5B del Liceo Artistico I.I.S“M. Raeli, a conclusione di un progetto PCTO, realizzato in collaborazione con l’Associazione Concerti e il Comune di Noto.

Durante la serata, sarà possibile ammirare diverse installazioni e opere realizzate dagli studenti, il reportage fotografico e un’opera di Arte Effimera con cristalli di sale colorati dedicata a Corrado Galzio, fondatore dell’Associazione. La mostra, che sarà visitabile fino al 22 agosto, sarà arricchita da un percorso multimediale e da un video documentario che racconteranno i cinquant’anni di storia dell’Associazione, offrendo un’esperienza coinvolgente e completa.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di crescita e orientamento per i nostri studenti, che hanno potuto approfondire temi legati alla tutela dei Beni Culturali, alla valorizzazione del patrimonio museale e alla comunicazione artistica.

Il sindaco di Noto, Corrado Figura, dichiara: “La mostra dei cinquant’anni dell’Associazione Concerti Città di Noto che abbiamo voluto incastonare nei locali di Palazzo Nicolaci per sottolineare il sostegno dell’Amministrazione, è un percorso che ci porta a rievocare i momenti più salienti dell’attività della storica Associazione, ma vuole essere anche un sentito ringraziamento per la straordinaria e instancabile opera svolta da Corrado Galzio, talentuoso pianista e fondatore dell’Associazione, che, con geniale e lungimirante intuizione ha fatto di Noto un centro di cultura che ha ormai raggiunto livelli di importanza nazionale e internazionale. Siamo orgogliosi dei traguardi raggiunti che portano lustro alla nostra città e grati per l’inestimabile patrimonio culturale ricevuto

La Presidente dell’Associazione Concerti Città di Noto, Rina Rossitto, aggiunge: “ Se oggi celebriamo il passato, la vera priorità è garantire il presente e progettare il futuro. Con queste parole concluse il suo discorso per l’inaugurazione della mostra del quarantennale il Maestro Corrado Galzio, fondatore della nostra associazione e, proprio sulla scia delle sue parole e del suo insegnamento, ci prepariamo a raccontare mezzo secolo di storie, memorie, visioni, per apprezzare e custodire il prezioso patrimonio culturale capitalizzato in questi decenni. Guardare al futuro è il nostro obiettivo. Sono stati i brillanti studenti della VA e VB del Liceo artistico I.I.S M. Raeli di Noto che, sotto l’impeccabile guida e supervisione dei prof. Cristina Cataneo e Paolo Vendetti, hanno dato vita a questa mostra-evento che non celebra solo cinquant’anni di attività, ma in ogni immagine, documento ricordo, connessi da quell’etereo filo costituito dalla musica, si esprime l’evoluzione del gusto artistico e culturale di un’intera area geografica e gli inarrestabili mutamenti della società. La mostra propone un percorso della nostra attività che si è svolta nel corso dei cinque decenni senza soluzione di continuità, anche gli anni bui del covid sono stati rischiarati dalla forza e dalla resilienza di questa nobile arte”.