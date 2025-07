Il tour “Doppia traccia” di PFM – Premiata Forneria Marconi, in concerto al Teatro Antico di Taormina

Condividi questo articolo?

PFM – Premiata Forneria Marconi ha uno stile inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante. Ogni concerto del gruppo è unico, grazie alla profonda intesa tra i musicisti sul palco che sono in grado con maestria tecnica, rispetto, passione e freschezza, di proporre in ogni serata alcune piccole variazioni che rendono il suono sempre attuale.

Il nuovo tour “Doppia traccia” coniuga due grandi mondi che da anni affascinano i fan della prog band italiana più famosa al mondo. Ogni concerto infatti è diviso in due parti, la prima con i grandi successi del gruppo, come “Impressioni di settembre”, “È festa”, “Dove… quando… parte I”, “La carrozza di Hans” e “Mondi paralleli”, e la seconda dedicata a Faber, “PFM canta De André” con brani come “Il pescatore” e “Volta la carta”.

Le date estive del tour “Doppia traccia” (prodotte da D&D Concerti) vedono sul palco Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), con Lucio Fabbri (violino, cori), Alessandro Scaglione (tastiere, cori), Marco Sfogli – che sostituisce temporaneamente Giacomo Castellano, impossibilitato ad essere presente nelle prime date per un infortunio alla mano – (chitarra), Eugenio Mori (seconda batteria). Special guest: Francesco Bellia, voce e chitarra d’accompagnamento (che sostituisce temporaneamente Luca Zabbini impossibilitato per malattia).

