Il Teatro Stabile di Catania porta in scena la nuova produzione “Etna colonna del cielo” – Cortile Platamone

Il Teatro Stabile di Catania porta in scena la nuova produzione Etna colonna del cielo in programma mercoledì 9 e giovedì 10 luglio alle 20.45 alla Corte Mariella Lo Giudice di Palazzo Platamone.

Uno spettacolo di musica, parole e immagini sul più grande vulcano d’Europa, con la regia e drammaturgia di Ezio Donato, che si inserisce nell’ambito del Catania Summer Fest.

In scena Riccardo Maria Tarci nel ruolo di Empedocle, che sarà accompagnato dalle musiche dal vivo eseguite dall’ensemble di cinque elementi Broken Consorts, formato da Francesca Laganà voce, Loredana Sollima flauto, Angela Minuta arpa, Raffaella Suriano violoncello, Filippo Fasanaro percussioni, con le musiche realizzate da Carmen Failla. Le luci e i video sono di Gaetano La Mela.

Fra le cose notevoli della Sicilia, l’Etna è il luogo più visitato da sempre dai turisti di tutto il mondo. Fin dal titolo dello spettacolo, che riprende un verso di un’opera di Pindaro del V sec. a.C., l’Etna si colloca fra i grandi miti greci. Lo spettatore sarà accompagnato da un personaggio, il filosofo agrigentino Empedocle, in un viaggio nella storia del vulcano, dalle sue origini, mitologiche e anche scientifiche, fino ai giorni nostri, così come è stata raccontata dai poeti, dai narratori e dagli scienziati italiani e stranieri di tutti i tempi.

Lo spettacolo ripercorre l’immaginario del Mongibello come un’enciclopedia simbolica dell’ignoto, una metafora cosmica delle forze del bene e del male, dove il regno della vita e quello della morte si toccano e sembrano rimandare a una loro primigenia intimità. Dalla Teogonia di Esiodo (700 a. C.) fino alle possenti pagine del verismo siciliano di Verga, l’Etna oggi ci guarda come se fosse ormai incapace di ispirare in poeti e scrittori una diversa riflessione che dia senso al destino dell’isola che fu patria degli Dei.

Le immagini videofotografiche, pittoriche, di cronaca e scientifiche, sono commentate da Empedocle, immolatosi nel cratere nel 470 a C., ma il cui spirito ancora vaga sulla montagna.

Etna colonna del cielo

drammaturgia e regia di Ezio Donato

musiche di Carmen Failla

luci e video di Gaetano La Mela

Riccardo Maria Tarci nel ruolo di Empedocle

Ensemble Broken Consorts

Francesca Laganà voce, Loredana Sollima flauto, Angela Minuta arpa, Raffaella Suriano violoncello, Filippo Fasanaro percussioni.

produzione Teatro Stabile Catania

durata

1h20’

foto di Antonio Parrinello