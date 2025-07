Condividi questo articolo?

Il porto dei libri, ha fatto tappa a Riposto e precisamente al Marina di Riposto-Porto dell’Etna. Tale progetto vuole mettere in relazione lettori, scrittori, editori e librai attraverso un lungo viaggio in barca a vela costellato da librerie, che vivono sul mare e che con il mare hanno un rapporto privilegiato. Si tratta di una iniziativa dedicata ai libri di mare, ai lettori, al mondo dell’editoria indipendente e alle librerie che si trovano in luoghi di mare. L’associazione Utopias! con il patrocinio della Regione Toscana e la collaborazione della casa editrice “I libri di Mompracem”, ha ideato la rassegna dedicata ai libri e al mare dal titolo “Il porto dei libri”.

Ogni viaggio inizia da molto lontano. Alcuni viaggi fra i più importanti della storia dell’umanità sono iniziati semplicemente dalla lettura di un libro. Fu un libro (gli scritti del geografo fiorentino Paolo dal Pozzo Toscanelli) a ispirare il viaggio di Colombo; e se ci pensiamo bene la lettura stessa di un libro non è altro che un viaggio nella mente. Il Porto dei Libri è un progetto che vuole mettere in relazione lettori, scrittori, editori e librai attraverso un lungo viaggio in barca a vela costellato da librerie che vivono sul mare e che con il mare hanno un rapporto privilegiato. Le librerie coinvolte sono quelle dei porti di Marciana Marina, altre nell’arcipelago e sulla costa della Toscana, Ventotene, Procida, Napoli, Capri, Tropea, Riposto, Otranto e Bari.

Il progetto Il porto dei libri si presenta come una proposta unica nel suo genere, mai realizzata prima e con un grande potenziale di sviluppo futuro, per legare esperienze ed incontri culturali all’interno di un lungo viaggio a vela nel Mediterraneo, con l’intento di promuovere sul territorio nazionale la letteratura di viaggio e di mare della Toscana.

Gli scrittori Antonio Franchini e Lorenzo Cipriani, hanno conversato con il pubblico, all’ interno del Circolo velico e poi hanno fatto visitare la loro imbarcazione a vela “Milanto”, con il suo equipaggio, dopo avere toccato vari porti arrivando dal mare, dando vita a eventi dedicati al mondo dei libri, della letteratura di viaggio e del piacere della lettura. “Milanto” è un Nautor Swan 46 MKII del 1994, che da trent’anni naviga i mari di tutto il mondo: la barca a vela con cui Valerio Bardi e Lorenzo Cipriani, hanno realizzato un giro del mondo ai tempi della pandemia, numerose navigazioni oceaniche e due peripli del Mediterraneo. Lo skipper Valerio Bardi, quale comandante dell’imbarcazione ha un’esperienza di oltre180.000 miglia in tutti gli oceani del mondo e ha partecipato a regate di livello internazionale. “Milanto” è pronta a salpare per un’altra avventura: mollerà gli ormeggi dal Porto dell’ Etna- Marina di Riposto per fare vela lungo le antiche rotte del Mediterraneo, grazie al progetto “Art Odyssey”.Quest’ edizione di Art Odyssey 2025 si propone di raccontare le tradizioni alimentari del Mediterraneo, incentrate sulle culture dell’olio, del vino, dei prodotti della terra e delle risorse del mare, come tessere di un unico grande mosaico che rappresenta l’unione dei popoli mediterranei. “ Abbiamo navigato lungo la costa del mar Tirreno fino in Sicilia- ha detto Lorenzo Cirpiani, storico dell’arte, scrittore e ricercatore di biologia marina con un’esperienza ventennale di vela d’altura nel Mediterraneo. Proseguiremo -ha aggiunto-lungo la costa Calabra fino alla Puglia, e attraverseremo lo Ionio fino alle coste balcaniche. Scenderemo alle isole Ionie per passare il canale di Corinto ed entrare nel golfo del Saronico. Spinti dal meltemi navigheremo alla scoperta delle isole dell’Egeo e della costa turca. Torneremo alla metà di settembre, mediante due lunghe navigazioni d’altura risalendo le coste del Peloponneso, la Sicilia, il golfo di Napoli, fino all’isola d’Elba punto di partenza e di arrivo del nostro itinerario”.