Il Mythos Troina Festival riconosciuto dal Ministero della Cultura: una nuova tappa nel viaggio

Condividi questo articolo?

Siamo lieti di annunciare un importante traguardo per il Mythos Troina Festival: il Festival, sotto la direzione artistica di Luigi Tabita, ha superato con successo l’iter di valutazione ed è stato ufficialmente riconosciuto dal Ministero della Cultura come “Festival di Teatro” per il triennio 2025–2027.

Un riconoscimento prestigioso che premia il lavoro svolto finora e rafforza l’ambizione del Festival di affermarsi come punto di riferimento nel panorama teatrale nazionale.

“Siamo felici e grati per questo risultato così importante – dichiara Luigi Tabita, direttore artistico del Festival –. Questo riconoscimento rappresenta non solo la conferma della qualità artistica del nostro lavoro, ma anche un passo concreto verso un futuro in cui cultura e comunità crescono insieme. Il teatro è anche sviluppo. E noi siamo pronti a fare la nostra parte”.

Pubblicità

Il riconoscimento del Mythos Troina Festival rappresenta un’opportunità significativa per la città di Troina, che da anni investe sulla cultura come leva di sviluppo. “Una grande occasione per Troina – commenta il sindaco Giachino – più cultura, più visibilità, più opportunità di lavoro e crescita per il territorio. Il Festival non valorizza solo il nostro straordinario patrimonio storico e culturale, ma contribuisce attivamente allo sviluppo turistico, all’indotto economico e alla creazione di nuove opportunità occupazionali. Il teatro è un volano per il futuro della nostra comunità.”

Il riconoscimento da parte del Ministero della Cultura segna una tappa fondamentale nel percorso del Mythos Troina Festival, e conferma anche la centralità del progetto all’interno delle politiche culturali e territoriali del Mezzogiorno.