Il Museo Civico di Castelbuono presenta il nuovo allestimento e un corpus di opere di Lisetta Carmi

Domenica 20 luglio 2025 alle ore 11.00, il Museo Civico di Castelbuono presenta al pubblico il nuovo allestimento della collezione d’Arte Contemporanea curato da Laura Barreca e Valentina Bruschi, e firmato da AM3 Architetti Associati, e l’acquisizione delle fotografie di Lisetta Carmi sostenuta da Strategia Fotografia 2024, avviso pubblico promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Il progetto di riallestimento con il turn over delle opere in deposito e le opere recentemente acquisite dall’Istituzione fa parte di un più ampio programma di valorizzazione del Castello dei Ventimiglia e dei suoi ambienti storici, condotto sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo che ha coinvolto l’intero sito monumentale.

Il nuovo percorso museale coinvolge principalmente la sezione di Arte Contemporanea, con l’allestimento di opere già presenti nella collezione permanenti e recenti acquisizioni, con 40 artisti e artiste italiani e internazionali, è stato concepito per mettere in dialogo le opere della collezione permanente con lo spazio monumentale e gli ambienti storici del Castello dei Ventimiglia, con l’obiettivo di migliorare la fruizione del patrimonio secondo standard museali accreditati. L’allestimento delle opere d’arte contemporanea coinvolge anche la sezione di Arte Sacra e gli ambienti della biglietteria, delle sale espositive del piano terra con la sistemazione delle ex-scuderie, spazio dedicato alle mostre temporanee.

Particolare attenzione è stata infatti dedicata all’accessibilità e digitalizzazione dei contenuti, con l’introduzione di strumenti di lettura facilitata, didascalie semplificate, pannelli ad alta leggibilità e QR code che rimandano ad approfondimenti multimediali per adulti e per i più piccoli: un progetto che connette arte contemporanea, patrimonio storico-monumentale in una esperienza museale più coinvolgente per le diverse tipologie di pubblico. L’intervento si inserisce all’interno del percorso di rafforzamento del Museo Civico come presidio culturale del territorio, sempre attento al dialogo tra arte, memoria e contemporaneità, e da anni ormai impegnato nella costruzione di una narrazione culturale condivisa e basata su pratica di partecipazione attiva della comunità, in linea con i principi ispiratori della Convenzione di Faro e di ICOM-International Council of Museum.

Il nuovo allestimento museale dello AM3 Architetti Associati, è stato pensato e realizzato nel rispetto del principio di sostenibilità economica, attraverso il riuso dei materiali del precedente allestimento, riallocati in una diversa configurazione spaziale.

Il riallestimento è il risultato di un lavoro corale che ha coinvolto Rossella Barreca, Vincenzo Barone, Stefania Cordone, Vincenzo Italiano (Sinergie Group srl), Maria Rosa Sossai, Annalisa Venturella, con la consulenza scientifica di Enzo Sottile e la collaborazione di Claudio Ferri, Dottorato in Mediascape – Ricerca e produzioni artistiche transculturali, Accademia di Belle Arti di Palermo.

La Collezione di Arte Contemporanea

La collezione di Arte Contemporanea del Museo Civico si forma nella seconda metà degli anni Novanta con la “Donazione Luigi Di Piazza”, una raccolta di opere di pittura e scultura figurativa e astratta di artisti prevalentemente italiani. Della collezione fa parte inoltre il fondo di quadri dell’artista castelbuonese Paolo Cicero (1878-1931) e un gruppo di cinque sculture donate dall’artista Mario Pecoraino (1930-2019). Negli ultimi anni il Museo Civico di Castelbuono ha consolidato l’impegno costante nella valorizzazione e nella cura del proprio patrimonio attraverso residenze, committenze pubbliche, interventi site-specific e percorsi educativi condivisi con la comunità, e nel corso degli anni Duemila, grazie a residenze d’artista, donazioni, collaborazioni con istituzioni nazionali e internazionali, con il mondo accademico, e con il supporto del Ministero della Cultura, la collezione del museo si è arricchita di nuove produzioni. Le opere della collezione sono quindi espressione di un dialogo sperimentale tra artisti e patrimonio storico e culturale di Castelbuono, e in molti casi sono state realizzate anche con la partecipazione attiva della comunità. La collezione riflette la speciale relazione con la cultura mediterranea attraverso l’uso dei linguaggi artistici contemporanei, tra cui pittura, scultura, disegno, fotografia, cinema, teatro, video, arte digitale.

Gli artisti: Salvatore Arancio, Letizia Battaglia, Alessandro Bazan, Francesco Bellina, Lupo Borgonovo, Gai Candido, Lisetta Carmi, Bruno Caruso, Paolo Cicero, Marco Cingolani, Mimmo Cuticchio, Claire Fontaine, Francesco De Grandi, Beatrice Gibson, Filippo La Vaccara, Laboratorio Saccardi, Loredana Longo, Emiliano Maggi, Mangano & van Rooy, Umberto Mariani, MASBEDO, Melo Minnella, Concetta Modica, Ignazio Moncada, Ignazio Mortellaro, Olaf Nicolai, Romano Notari, Filippo Panseca, Aldo Pecoraino, Mario Pecoraino, Genny Petrotta, Lisa Rampilli, Maria Domenica Rapicavoli, Sandro Scalia, Giulio Squillacciotti, Studio++, Disma Tumminello, Luca Trevisani, Ionee Waterhouse.

In occasione del riallestimento sarà presentata al pubblico la recente acquisizione di un nucleo di sette fotografie in bianco e nero di Lisetta Carmi, (1924-2022), allestite nella nuova sezione museale dedicata alla fotografia e acquisite grazie al sostegno di Strategia Fotografia 2025, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Le immagini, parte del progetto Il viaggio in Sicilia di Lisetta Carmi, a cura di Valentina Bruschi, provengono dall’Archivio Lisetta Carmi e sono tratte dall’ultimo réportage mai realizzato dalla fotografa, commissionato dall’azienda Dalmine nel 1977 e confluito in una pubblicazione d’epoca, che è stata digitalizzata per l’occasione e resa consultabile dal pubblico, grazie alla collaborazione con la Fondazione Dalmine. Il reportage di Lisetta Carmi restituisce la capacità con cui la fotografa genovese riusciva ad entrare in relazione con i luoghi e con le persone, rivelandone la forza, la dignità e l’autenticità. In occasione dell’acquisizione delle fotografie sarà presentato il libro Viaggio in Sicilia di Lisetta Carmi, edito da Palermo Publishing.

L’inaugurazione sarà accompagnata da una presentazione aperta al pubblico alla presenza del Sindaco di Castelbuono Mario Cicero, della Presidente Maria Enza Puccia e del Consiglio di Amministrazione del Museo Civico, della Direttrice Laura Barreca, della curatrice Valentina Bruschi, di Alberto Cusumano e dello studio AM3 Architetti Associati, insieme a tutto il team coinvolto. Seguirà un brindisi offerto dalle Cantine PLANETA.

BIOGRAFIA MUSEO CIVICO DI CASTELBUONO

Il Museo Civico di Castelbuono (Castelbuono, PA) è l’istituzione comunale a cui sono affidate la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico del territorio e che si configura come centro di sperimentazione e di promozione artistica, dal 2014 sotto la Direzione di Laura Barreca. Primo obiettivo del Museo è avviare un percorso di fruizione museale del Castello comunale dei Ventimiglia, simbolo del paese e cuore della storia, del civismo, della cultura e del culto religioso. Il Castello ospita le sue ricche collezioni permanenti nelle sezioni Archeologica, Urbanistica, Arte Sacra e Arte Contemporanea. La collezione di arte contemporanea si è arricchita negli ultimi anni in modo costante con l’acquisizione di opere di artisti di livello internazionale tra cui Salvatore Arancio, Masbedo, Manfredi Beninati, Olaf Nicolai, Letizia Battaglia, Francesco Bellina, Beatrice Gibson, Mangano & van Rooy, Claire Fontaine, Maria Domenica Rapicavoli, Luca Trevisani, Melo Minnella, Lisetta Carmi, Giulio Squillacciotti, Concetta Modica. Oltre alla valorizzazione della collezione permanente, il Museo, attraverso i Dipartimenti Progetti Partecipativi ed Educazione propone una programmazione basata sulla sperimentazione dei linguaggi contemporanei come strumenti di interpretazione del patrimonio locale. Nel 2020 il MCC elabora il “Manifesto dei musei dei piccoli borghi e dei territori”, per ripensare il museo come dispositivo pedagogico, fondato sui principi di partecipazione, educazione, sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di sollecitare processi di relazione tra museo e comunità.

Per maggiori info: www.museocivico.eu

BIOGRAFIA STUDIO AM3

AM3 Architetti Associati è fondato nel 2011 dagli architetti Marco Alesi, Cristina Calì e Alberto Cusumano. Lo studio ha sede a Palermo e si occupa di progetti in ambito privato e pubblico, sviluppando il tema della riqualificazione urbana attraverso la progettazione e realizzazione di opere inserite in contesti di pregio storico, archeologico e paesaggistico. L’analisi del contesto specifico nel quale ogni processo si inserisce ha un ruolo centrale nell’iter progettuale: tale attività di lettura critica è volta ad individuare le caratteristiche e le peculiarità dei frammenti che compongono i luoghi. Isolati, in un primo momento, in modo analitico, vengono ricomposti in un senso nuovo e coerente, instaurando precise relazioni spaziali con il contesto sia ad una scala più ampia sia ad una scala minuta. Dal punto di vista progettuale, lo studio tenta di accogliere le molteplici tensioni che si intersecano sulle aree di progetto trovando soluzioni che rispondano alle diverse esigenze derivanti dal luogo stesso.

Per maggiori info: www.am3studio.it/

COLOPHON MUSEO CIVICO DI CASTELBUONO

DIRETTRICE

Laura Barreca

PRESIDENTE

Maria Enza Puccia

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Marinella Castiglia

Carla Cucco

Marika Lima

Annalisa Venturella

MOSTRE E RICERCA SCIENTIFICA

Valentina Bruschi

PROGETTI PARTECIPATIVI

Maria Rosa Sossai

EDUCAZIONE

Stefania Cordone

COMUNICAZIONE E GRAFICA

Rossella Barreca

PROJECT MANAGER

Emanuela Pigliacelli

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Anna Carollo, Giovanna Geraci

