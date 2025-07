Il mare al centro: la Blue Economy protagonista della tappa catanese del ciclo “Future Economy 2025” promosso da UGL

Condividi questo articolo?

Un confronto tra istituzioni, rappresentanti del mondo produttivo e dell’informazione sul ruolo strategico del mare per lo sviluppo del territorio. È in programma per lunedì 28 luglio ad Acicastello la tappa siciliana del ciclo nazionale “Future Economy 2025”, promosso da UGL, che sarà dedicata alla Blue Economy, il mare come risorsa.

L’evento si svolgerà all’Hotel Baia Verde (Sala Verga, via Angelo Musco 8), con inizio alle ore 17. Dopo l’accoglienza e il welcome coffee, alle 18.00 si apriranno ufficialmente i lavori con un’intervista del direttore de Il Secolo d’Italia, Antonio Rapisarda, al ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci.

A seguire, dalle 18.40, spazio alla tavola rotonda che vedrà la partecipazione di Leo Biasi (direttore del “Porto dell’Etna”, Marina di Riposto), Eleonora Contarino (presidente F.L.A.G. “Riviera Jonica – Etnea”), Giovanni Cucchiara (dirigente generale del Dipartimento della Pesca mediterranea – Regione Siciliana), Rosario Faraci (docente ordinario di Economia e Management all’Università di Catania e giornalista), Enrico Galeno (Componente del Consiglio di presidenza di settore Confindustria nautica), Ornella Laneri (presidente Fondazione Delle), Giuseppe Molino (vicepresidente AMP “Isole Ciclopi”), Brigida Morsellino (dirigente scolastica dell’IS.I.S. “Duca degli Abruzzi” di Catania), Giambattista Pepi (giornalista La Sicilia e Pagine Libere), Marco Valle (giornalista). A moderare sarà Fernando Massimo Adonia, giornalista di Live Sicilia.

Le conclusioni, previste tra le 19.55 e le 20.15, saranno affidate a un nuovo confronto tra Antonio Rapisarda e il segretario generale UGL, Francesco Paolo Capone.

