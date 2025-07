Il brio di Rossini a Trapani: “L’italiana in Algeri” debutta al Teatro Di Stefano

Condividi questo articolo?

Due serate il 23 e 25 luglio alle ore 21:00

Il genio comico di Gioachino Rossini arriva sul palcoscenico trapanese con “L’italiana in Algeri”, dramma giocoso incentrato sull’astuzia e sull’intelligenza femminile. Il Teatro Giuseppe Di Stefano ospiterà questa produzione del Luglio Musicale Trapanese nelle serate del 23 e 25 luglio, alle ore 21.00.

La protagonista Isabella, interpretata dal giovane soprano giapponese Saori Sugiyama, vincitrice del XX Concorso lirico internazionale “Giuseppe Di Stefano”, incarnerà perfettamente lo spirito di determinazione e arguzia che caratterizza questo personaggio immortale.

Il cast vede protagonisti artisti provenienti da diverse nazionalità, tutti selezionati per le loro eccezionali qualità vocali e interpretative. Nel ruolo di Isabella, la protagonista dell’opera, troviamo la giapponese Saori Sugiyama, mentre il potente Bey Mustafà sarà interpretato dal cinese Wang Zheng. L’Italia è rappresentata da Federica Foresta nel ruolo di Elvira, la moglie trascurata del Bey, da Sara Pata che vestirà i panni di Zulma, e da Gaspare Provenzano nel ruolo del capitano Haly. A completare il cast troviamo Miloš Bulajić nel ruolo dell’innamorato Lindoro e Davide Romeo che darà vita al buffo Taddeo.

Il regista Renato Bonajuto ha immaginato una messa in scena che pone al centro il mare Mediterraneo come elemento simbolico: le acque che dividono l’Italia dall’Algeria diventano emblema di esplorazione e riscatto. Isabella incarna la tenacia e la sagacia femminile in grado di guidare con raffinatezza un mondo di uomini smarriti. L’ambientazione visiva restituisce un’Algeri immaginifica dove gli elementi moreschi si fondono con le suggestioni di drappi e tessuti, elementi caratterizzanti sia l’harem che le vele. Scene di Roberto Tusa e costumi di Artemio Cabassi completeranno questo universo che fonde esotico e mediterraneo.

“L’italiana in Algeri” non è solo una commedia brillante, ma anche un inno all’astuzia e alla determinazione femminile. Isabella, con la sua intelligenza e il suo fascino, riesce a ribaltare le sorti della storia, liberando non solo se stessa e il suo amato, ma tutti gli italiani prigionieri del Bey. Un messaggio di emancipazione che risuona particolare attualità.

La produzione vedrà impegnati l’Orchestra e il Coro del Luglio Musicale Trapanese, sotto la direzione di Mirco Reina, con la preparazione del coro affidata a Fabio Modica.

I protagonisti di questa produzione sono stati selezionati attraverso il XX Concorso Lirico Internazionale “Giuseppe Di Stefano”, che ha visto la partecipazione di 27 giovani cantanti lirici provenienti da 8 diverse nazionalità. Saori Sugiyama si è aggiudicata il primo posto, mentre Wang Zheng ha conquistato il secondo posto. Il resto della classifica ha visto al terzo posto Federica Foresta, al quarto Gaspare Provenzano, al quinto Marta Pluda e al sesto Davide Romeo. Durante la cerimonia di premiazione sono stati assegnati anche premi speciali: Federica Foresta ha ottenuto il Premio del pubblico e il Premio menzione speciale Francesco Braschi – Kiwanis Club Trapani, mentre Wang Zheng ha ricevuto il Premio DM Artist e il Premio Ouverture per il management europeo.

