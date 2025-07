Guglielmino presenta la III edizione di Mitoff Festival Catania Teatro Classico

Condividi questo articolo?

Grandi nomi come Ennio Coltorti, Debora Caprioglio e Stefano Masciarelli, riscritture del mito classico e nuove importanti rappresentazioni da agosto ad ottobre per raccontare, sul palco del Cortile Platamone, i i diversi insegnamenti dei miti greci e il concetto di “Mito” in tutte le sue sfaccettature.

Il direttore artistico Salvatore Guglielmino attore, regista, drammaturgo e musicista per il terzo anno consecutivo con la messa in scena di innovativi spettacoli di teatro classico, contemporaneo e di narrazione annuncia la terza edizione di “Mitoff Festival Catania”, evento patrocinato, promosso all’interno della rassegna Catania Summer Fest e promosso dal Comune di Catania Assessorato alla Cultura.

“Il festival- dichiara Salvatore Guglielmino attento studioso del mondo classico- si svolgerà tra agosto ed ottobre, dando al pubblico la possibilità di assistere agli spettacoli e riflettere sul messaggio educativo lanciato dal palco alla platea”.

Salvatore Guglielmino, coadiuvato da un team esperto, si pone come obiettivo di portare il teatro classico all’attenzione di un pubblico più ampio.

“Gli spettacoli- continua Guglielmino- sono una rielaborazione di opere classiche, con un approccio innovativo e creativo dove gli attori interpreteranno i personaggi in modo nuovo e originale, offrendo agli spettatori un’ esperienza unica e coinvolgente. La narrazione recitata quest’anno sarà la novità assoluta di tutto il festival”.

Una selezione di spettacoli che spaziano dalla tragedia classica alla reinterpretazione delle stessa in chiave contemporanea.

Si inizierà giovedì 7 agosto, alle 21.00, con “Phaedra” da Seneca, interpretata da Debora Caprioglio, Stefano Masciarelli e lo stesso Salvatore Guglielmino non solo regista e autore della riscrittura ma anche protagonista sulla scena. Sabato 23 agosto sarà la volta di “Agamemnon” da Eschilo, messo in scena dalla Compagnia dei Miti, che vedrà un nuovo personaggio, Calcante, il quale darà vita all’inconscio e sarà il grillo parlante di tutti i protagonisti dell’opera.

Sabato 6 settembre sarà messo in scena “Thiestes”, una nuova riscrittura di Guglielmino interpretato da Ennio Coltorti.

L’ultimo appuntamento sarà dedicato sabato 11 ottobre a “Polyphemus” da Omero, spettacolo che si concentrerà sul rapporto fra Polifemo e Ulisse nel momento dell’accecamento.

“Mitoff Festival Catania è un’evoluzione della rassegna Mitoff, nata ben 7 anni fa- conclude Guglielmino-

e sono più che soddisfatto del risultato raggiunto fino ad oggi, confermando che Mitoff Festival Catania continuerà a crescere arricchendosi sempre più di nomi illustri come è accaduto e come sta accadendo quest’anno con gli artisti Ennio Coltorti, Debora Caprioglio e Stefano Masciarelli in modo da continuare a diffondere il processo di identità e patrimonio culturale siciliano materiale ed immateriale con il sostegno

dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e dall’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana

”.

