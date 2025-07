GRID: dall’11 luglio in radio “ALIBI” il nuovo singolo

Condividi questo articolo?

Sarà in rotazione radiofonica “Alibi”, il nuovo singolo di Grid disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 27 giugno.

“Alibi” è un brano che esplora la complessità delle relazioni umane offrendo una riflessione profonda sulla natura dei sentimenti e delle relazioni nel mondo di oggi. Il brano fa riferimento a una certa superficialità che caratterizza i rapporti interpersonali, non nel senso di leggerezza, ma piuttosto come presunzione che le azioni non abbiano conseguenze sulle altre persone, con un atteggiamento di menefreghismo. “Alibi” descrive un rapporto strano tra avvicinamenti e allontanamenti senza un reale motivo, con la ricerca di inutili e futili giustificazioni per questo comportamento. Il brano esplora la complessità delle relazioni umane e la tendenza a cercare scuse per evitare di affrontare i propri sentimenti e le proprie responsabilità.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Con ‘Alibi’ sento di aver trovato una nuova versione di me stessa, un’evoluzione che rappresenta a pieno la donna che sono diventata. È una crescita soprattutto personale, con un nuovo gusto che mi appartiene. Mi diverto moltissimo con questo brano, era qualcosa che mi mancava ancora nel mio repertorio, forse perché rappresenta a pieno la mia personalità di oggi. Sento che ‘Alibi’ è un punto di partenza che stavo cercando da tempo, un’opportunità per esprimere me stessa in modo autentico e senza compromessi.”

Biografia

Grid, pseudonimo di Fabiana Mattuzzi, nasce in provincia di Padova nel marzo 2001 e inizia a cantare nel coro della scuola all’età di sei anni, prendendo anche lezioni di pianoforte. La sua insegnante, riconoscendone le spiccate abilità canore e interpretative, la incoraggia a prendere lezioni di canto.

Grid cresce ascoltando Pop, Soul, Blues e Rock, e studia in una scuola inglese che le permette di parlare e scrivere fluentemente diverse lingue. Il suo nome d’arte “Grid” nasce dalla sua passione per le moto, che ha sviluppato nel 2015 grazie al contesto famigliare legato al mondo dei motori. Come artista, Grid si distingue in un panorama discografico prettamente maschile, facendo dell’essere donna una marcia in più per raccontare i suoi pensieri, emozioni e sentimenti attraverso la sua musica. Il suo obiettivo è dare forza e sostegno a chi l’ascolta, invitandolo a non arrendersi mai, a essere se stesso indipendentemente dal giudizio altrui e a inseguire i propri sogni.