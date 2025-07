Giuliana Jazz Festival, all’interno del Castello di Federico II nel borgo medievale di Giuliana (Pa)

Condividi questo articolo?

Al via venerdì 18 luglio la 3° edizione del Giuliana Jazz Festival, all’interno dello splendido Castello di Federico II nel borgo medievale di Giuliana (Pa). Si parte il 18 e il 19 luglio con la masterclass di chitarra e il concerto di Massimo Varini, chitarrista, arrangiatore, insegnante e produttore artistico italiano, che ha lavorato con Nek, ma anche con altri artisti come Vasco Rossi, Ivano Fossati, Mina, Annalisa, Ornella Vanoni, Andrea Bocelli, Francesco Renga, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Biagio Antonacci, Renato Zero e tanti altri.

Il 28 luglio (ore 21:30) sul palco allestito al Castello Federico II si esibiranno la splendida voce di Nicky Nicolai e il grande sassofonista Stefano Di Battista con concerto “Mille bolle blu” e “Il sax sulle note di Ennio Morricone”. In scaletta, intramontabili successi italiani e internazionali degli anni ’60 e ’70, reinterpretati in inedite versioni che uniscono swing e jazz: da “Se stasera sono qui”, a “Non gioco più”, “Che sarà”, “All my loving” e “Smoke on the water”. Inoltre, “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno e composizioni di Ennio Morricone, da “Deborah’s theme” a “Gabriel’s oboe”. Un appuntamento di rara eleganza, oltre che di altissimo spessore artistico e musicale.

Il 3 agosto (ore 21.30) sarà la volta concerto Jazz “Swingin” di Roberto Gervasi, artista siciliano virtuoso, sensibile e profondo, ha ricevuto il titolo di ambasciatore della fisarmonica con un riconoscimento di livello mondiale; Nicola Giammarinaro, clarinettista, compositore arrangiatore e docente di clarinetto jazz; Bino Cangemi, chitarrista e contrabbassista; Simone Rumolo, giovane e talentuoso batterista siciliano.

Osvaldo Lo Iacono, chitarrista siciliano autodidatta che ha lavorato al fianco di numerosi nomi della musica come Amii Stewart, Antonella Ruggiero, Mario Biondi, Orchestra Jazz Siciliana Brass Group, Billy Cobham, Fabrizio Bosso, Fabio Concato, Mauro Ermanno Giovanardi, Deborah Iurato, Mariella Nava, Fiordaliso, con special guest la regina del soul Daria Biancardi, saranno i protagonisti del Festival il 16 agosto (ore 21.30) con il concerto “Cool Blue”.

Dal 18 al 24 agosto sono in programma le masterclass di pianoforte “The Music Retreat”, a cura della pianista lituana Petras Geniusas, del tedesco Peter Kalmar e della rumena Ruxandra Huma, professionisti internazionali che hanno collaborato con le maggiori orchestre del mondo e che dedicano molta parte del loro tempo all’insegnamento.

“Il Giuliana Jazz Festival è giunto alla 3° edizione e si tiene nella splendida cornice del Castello di Federico II nel borgo medievale di Giuliana. Il Castello ha avuto molti apprezzamenti da chi ha già calcato questo palcoscenico in quanto ha un’acustica meravigliosa e unica. Grazie ad un finanziamento dell’Assessorato al Turismo e dell’Assessorato Enti Locali abbiamo realizzato un programma di grande spessore musicale e culturale con artisti di caratura Nazionale ed Internazionale”, afferma il sindaco Francesco Scarpinato.

“Siamo molto soddisfatti del programma realizzato – afferma il Vice Sindaco Pietro Quartararo – perché abbiamo coniugato il prestigio di tutti gli artisti con l’innovazione delle proposte; infatti, le Masterclass consentiranno a tanti giovani provenienti anche da Paesi Europei, di studiare con grandi professionisti ma al contempo visitare e vivere Giuliana ed apprezzarne la bellezza e si innescherà un volano social che farà conoscere Giuliana in Italia ed in Europa”.

