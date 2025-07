Giorgio Bona, torna in libreria con un nuovo romanzo storico, “Volevo soltanto salvare le mie parole”, edito da Arkadia

Condividi questo articolo?

di Salvo Zappulla

Torna in libreria lo scrittore piemontese Giorgio Bona, con un nuovo romanzo storico, “Volevo soltanto salvare le mie parole”, edito da Arkadia. Bona è un cercatore di perle che si immerge negli abissi della storia per portare alla luce grandi personaggi dimenticati. E questa volta ha riportato alla nostra attenzione uno dei più grandi poeti russi del Novecento: Osip Mandel’stam, perseguitato dal regime sovietico per i suoi versi irriverenti dedicati a Stalin, che definiva “il montanaro del Cremlino, le cui tozze dita sono come vermi”. Osip ha conosciuto le pene dell’inferno, condannato ai lavori forzati, esiliato, ridotto alla fame, fino a quando non è morto in un gulag. Ma i suoi versi bellissimi e intensi sopravvivono, grazie a una straordinaria moglie che gli rimase accanto fino all’ultimo giorno della sua esistenza, Nadežda, che li aveva imparati a memoria. E grazie anche a scrittori come Giorgio Bona che si prodigano per divulgarne la memoria. La maggior parte degli intellettuali russi dell’epoca preferì assecondare il regime e isolare Osip, il quale rimase solo con la sua unica ricchezza: le parole belle, libere, regalate per lenire sofferenze, per insegnare alla gente a difendersi dai soprusi. Le parole sono temute dai potenti, sono portatrici di un mistero arcano, sono magia e incanto, bestemmia e purezza. Chi non ne sa fare uso le combatte. La comunicazione è la condizione primaria dell’essere umano. I pensatori danno fastidio ai potenti. Le opere di Pitagora furono bruciate ad Atene, nel lontano 411 A.C. Il primo imperatore Cha Huang-ti ordinò la distruzione di tutti i libri esistenti in Cina; così come i nazisti bruciarono i libri contrari allo spirito germanico. L’imperatore Caligola condannò al rogo i libri di Omero e Virgilio. Diocleziano fece bruciare tutti i libri dei cristiani. Dio protegga i pensatori liberi dai tiranni.

I romanzi di Bona riescono sempre ad appassionarmi e a coinvolgermi emotivamente, per il loro impegno sociale, per la grande carica umana, per i valori e le denunce che contengono. Il suo è un atto di giustizia nei confronti di un grande poeta e un grande uomo. E non è poco di questi tempi.

