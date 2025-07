Giarre, a Marina di Riposto-Porto dell’ Etna, una serata con arte, eleganza, e “Donne , vino e vele”,

Condividi questo articolo?

L’ I.I.S “Leonardo” di Giarre, l’ Associazione “Le donne del vino”, la Lni sezione di Riposto, la Proloco di Riposto, il Marina di Riposto-Porto dell’ Etna,con il patrocinio dell’ ARS Sicilia e dei Comuni di Riposto e Mascali, si sono uniti per dire no alla chiusura del CCPM di Taormina ed hanno organizzato, grazie alla partecipazione di tanti artisti, musicisti, cantanti, stilisti, una serata all’ insegna dell’ arte, dell’ eleganza, della solidarietà e del gusto, “Donne , vino e vele”, che si svolgerà nella suggestiva location del Marina di Riposto-Porto dell’ Etna, domenica 06,luglio, con inizio alle 19.30.

L’ evento solidale si prefigge di raccogliere fondi, grazie alla genorità dei tanti visitatori, per sostenere le missioni umanitarie mediche sia in reparto sia all’ estero del CCPM di Taormina. Il Centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo è, in queste settimane, al centro di una grande attenzione mediatica, a causa del paventato trasferimento della struttura d’eccellenza al Policlinico di Catania o all’ospedale Papardo di Messina, secondo quanto previsto dal Governo e dal Ministero della Salute. Il reparto operativo fino al 31 luglio, grazie alla deroga al decreto Balduzzi, rischia la chiusura, mentre cresce sempre più la speranza di mantenere due Cardiochirurgie pediatriche in Sicilia, ossia Taormina e Palermo.Il Primario del Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo del Bambino Gesù di Taormina, il dottor Sasha Agati, un vero primario del cuore, che ha curato oltre 4.500 bambini in tutto il mondo e ne ha operati più di 1.800, spesso in luoghi in cui non avrebbero avuto alcuna possibilità di cura e di essere sottoposti a interventi così specialistici e di alto livello; dalla Tanzania al Mozambico, da Panama al Salvador, dall’India alla Libia, sarà presente all’ evento solidale, accanto ad alcuni piccoli pazienti, familiari e personale medico e paramedico del reparto. Sarà, inoltre, ricordato il dott. Alfredo Di Pino, medico del reparto e ripostese doc, prematuramente scomparso.

Il programma è ricco di tante iniziative, come illustrato nel corso della conferenza stampa ospitata al Circolo velico del Marina di Riposto, alla presenza della d.s Tiziana D’Anna, del vicepresidente della LNI di Riposto, Filippo Massari, dell’ ispettore Emiliano Indelicato, del direttore Leo Biasi, per il Marina di Riposto, della presidente dell’ associazione “Le donne del vino”, Roberta Urso, collegata da remoto,dalla presidente dell’ Enoteca regionale e vicepresidente Ais, Maria Grazia Barbagallo e della portavoce dei Guerrieri del CCPM Maria Grazia Concetta Patanè, supportata da altre famiglie :Abate, Primavera.

Sabato 05, luglio c. a , dalle 10.00, con partenza dal Porto dell’ Etna-Marina di Riposto e ritorno, è in programma grazie alla LNI di Riposto, una veleggiata di sensibilizzazione “Le vele del cuore…veleggiando per il CCPM”, riservata ai piccoli pazienti, ai genitori, al personale medico e paramedico del CCPM, che saranno imbarcati, nell’ ambito del progetto “Mare di legalità”, a bordo delle imbarcazioni, messe a disposizione della sezione di Riposto di LNI, dai soci e da qualche altra sezione. Una veleggiata che, sulle barche, solcherà a vele spiegate il mare, spinte dal vento della speranza che il reparto resti a Taormina.

Inoltre i bambini parteciperanno anche a dei laboratori di arte marinaresca grazie agli istruttori e soci della locale sezione di Lni.

Domenica 06.luglio, c.a , dalle 19.30, è prevista, al Porto dell’ Etna-Marina di Riposto, presso il piazzale eventi “L. Dalla”, con ingresso gratuito, la manifestazione solidale “Donne, vino e vele” che vedrà insieme l’ I.i.s “Leonardo; l’ associazione “Le donne del vino”, il Marina di Riposto, LNI di Riposto, la Proloco di Riposto e tante altre associazioni locali, club services con il patrocinio dei Comuni di Riposto e Mascali, grazie alla generosità di alcune aziende ed imprese, per un evento di beneficenza, per delle donazioni al reparto CCPM di Taormina.

Tanti gli artisti che si esibiranno, gratuitamente, per l’ occasione: ovvero il soprano e violinista Sarah Ricca, direttamente da The voice Kids Tommaso Aiello, il chitarrista in erba Dorian Randazzo, Giada e Sofia Castorina cantanti, il duo Gesuele Sciacca e Daniela Greco, gli Shine on Pink Floyd &David Gilmour tribute”, ed ancora alcuni momenti della fiaba di Peter Pan vivranno sui pattini a rotelle dell’ASD Skating Spree. Un momento di clown therapy sarà offerto dai volontari dell’associazione “Rinascendo”. La moda sarà al centro delle sfilate dedicate ai temi del mare e della terra, grazie a tanti artigiani e stilisti: ovvero Christian Contarino (stilista), Josetta Vasta, (artigiana)Maria Rita Marano (make up artist e coordinatrice del momento moda), Ignazio Saitta e Nino Scuderi (hair stylist).

Anche l’arte sarà protagonista assoluta con la creazione di un villaggio espositivo, curato da Lni di Riposto e coordinato dall’ artista e socia Grazia Russo. Vernissage, foto, quadri ed opere d’ arte saranno a cura degli artisti delle seguenti associazioni culturali: “KDiem” di Acireale; “Giuseppe Sciuti” di Zafferana, “Pitturiamo” di Pedara e “Aretè” di Riposto, Lni di Riposto e una sezione speciale della mostra sarà riservata ai piccoli artisti del CCPM di Taormina. Alcun degli pittori metteranno all’ asta le loro opere per devolverne il ricavato al CCPM.

Prevista una zona wine tasting, accessibile tramite l’ acquisto di un pass a cura dell’ associazione “Le donne del vino”, presieduta da Roberta Urso e affiancata dalla vulcanica socia Rosa Ciancitto, che ne ha curato il coordinamento, che metteranno a disposizione gratuitamente per la degustazione, i vini provenienti dalle migliori cantine e dalle aziende delle loro associate e non solo,da tutta l’ Isola . Inoltre le stesse socie delle “Donne del vino” allestiranno un’ asta di beneficenza, battuta dall’ avvocato Lusyana Guccione, il cui ricavato delle vendite sarà donato al reparto.

Sarà allestita un’ area food, accessibile tramite l’ acquisto di un ticket, con i migliori ristoratori dell’ hinterland, il cui ricavato sarà devoluto al reparto.

L’ allestimento delle aree degustazione e food, sarà curato dall’ I.i.s “Leonardo” sede Mazzei istituto agrario, la direzione, l’ organizzazione, la supervisione di tutto l’ evento sono curate dalla d.s dell’ I.i.s “Leonardo”, Tiziana D’ Anna,coadiuvata dal suo staff, i docenti Enzo Malfitana e Sebastiano Pollicina.

L’ evento sarà presentato dalla giornalista e conduttrice televisiva, Patrizia Tirendi, che ne ha curato la direzione artistica.