Giardini Naxos (ME), presenta il progetto musicale “Terraemaris” con Alkantara Mediorkestra

Condividi questo articolo?

I eventi Nike Teatro al Parco Archeologico di Naxos Taormina

Un programma ricco di eventi tra musica, teatro, danza e narrazione, per un viaggio evocativo nel cuore del Mediterraneo e nelle suggestioni dei grandi miti classici. Serate imperdibili che animeranno il Parco archeologico, con eventi di teatro, performance che spaziano dal jazz alla musica d’autore, fino alle sperimentazioni più innovative.

Un ciclo di spettacoli estivi, composto da 11 appuntamenti e che si concluderà il 4 settembre, che fonde il fascino del Mito con la forza della contemporaneità. La direzione artistica della rassegna è affidata a Simona Celi, che dichiara: “Accogliamo artisti che portano bellezza in Sicilia e nel mondo, in una stagione che inizia di sera e si chiude con un’alba, segnando l’inizio delle stagioni future. Il jazz, la danza, la nuova drammaturgia e il teatro classico, rendono il Teatro della Nike una stazione culturale dove fermarsi, ascoltare e godere. Un Teatro che nasce per sovvertire ogni regola, come una rivoluzione e una resistenza culturale, la nostra vera difesa”.

Il Direttore del Parco Archeologico, Orazio Micali, aggiunge: “Nostro obiettivo, tra altri, è dare alla città capostipite della cultura greca di Sicilia, generatrice delle città che hanno costruito i teatri di pietra che, in parte, sono giunti fino a noi, dare a Naxos un teatro come probabilmente non ha mai avuto. Non un teatro alla greca, ma della contemporaneità, che guarda al futuro, generatore di cultura e di visioni positive e costruttive”.

Il primo evento in programma, domenica 20 luglio alle 22.00, una serata speciale che vedrà protagonisti Terraemaris con Alkantara Mediorkestra: un progetto che nasce come esplorazione della musica mediterranea e orientale e del jazz contemporaneo. Una formazione composta da nove strumentisti provenienti da Italia, Irlanda e Bulgaria che propongono una miscela armoniosa di suoni che mette insieme il marranzano siciliano, l’oud arabo, il douduk armeno, il corno di capra e il ney arabo, il charango cileno, il contrabbasso, il violoncello ed il violino, oltre al bodhràn irlandese e al tabla indiano. Un interessante mix tra Oriente e Occidente, l’Alkantara Mediorkestra testimonia la ricca diversità del nostro patrimonio musicale e le comuni radici culturali del Mediterraneo.

Prossimo appuntamento sabato 26 luglio con la forza e l’energia della cantautrice e interprete siciliana Eleonora Bordonaro, protagonista del concerto “Moviti Ferma”.

Views: 12