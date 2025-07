Condividi questo articolo?

Già in radio “You are the one” il singolo inedito di Angelique, brano che racconta l’amore e la gioia, disponibile in digitale dallo stesso giorno (Sonos Music Records/Virgin Music Group).

«La Musica per me è tutto. La vita è Musica e senza Musica non è vita. Se la Musica non c’è, non sono io davvero e se non canto non sono più io. Questa canzone nasce da un incontro con il cantautore e produttore artistico Giancarlo Nisi (già leader dei Milk and Coffee) che mi ha proposto di lavorare insieme a Wanny S- King sul testo – dice Angelique – “You are the one” è un brano che dà senso di libertà ed è trascinante e con mio marito, il produttore e regista Gennaro Ruggiero, abbiamo progettato e realizzato il videoclip che ripercorre lo stile degli anni ‘80/’90 con la collaborazione del ballerino e coreografo Gabriele Naccarato ed il suo corpo di ballo e mi è venuta l’ idea simpatica di giocare con i cerchi colorati di atletica che ho trovato molto divertente.»

Angelique è nata a Iasi in Romania l’11 settembre 1989; si trasferisce a 3 anni a Oteleni, dove completa studi in Letteratura Comparata e avvia un dottorato in Scienze della Comunicazione – indirizzo Comunicazione Sociale presso l’IASU Campus a Lugano. Debutta come modella e fotomodella, poi approda al cinema con la Ruggiero Film Production in corti e lungometraggi come Le ragazze di Mario, Il mistero dell’anello, E’ una vita che ti cerco e Anna una voce umana – in cui interpreta Anna, sotto la guida del marito-produttore Gennaro Ruggiero.

È autrice e sceneggiatrice di Perché ti amo, in seguito trasposto in film. Ha vinto molti premi con il singolo “Con te vivrò”, arrangiamento di Marco Werba, brano scritto dal marito, tra cui il Premio Caruso 2024, dove ha presentato anche una cover omaggio a Edith Piaf, “Non je ne regrette rien”. Scrittrice di poesie e aforismi, vanta numerosi riconoscimenti poetici (Premio Cartagine, Premio Donna d’autore, Premio Colosseo d’Oro etc.) Figura attiva nei progetti sociali è Presidente del Forum contro la violenza sulle donne e promotrice del “virus della cultura” e nominata Osservatore ONU a Vienna per la difesa dei diritti delle donne.

Il 4 luglio lancia sul mercato internazionale “You are the one”, accompagnata da un video fresco e divertente, canzone che celebra l’amore autentico e la volontà di essere il sostegno e la fonte di felicità dell’altra persona.