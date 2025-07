“GALÀ DELLO SPORT” VENT’ANNI DI SUCCESSI: A TRECASTAGNI CELEBRAZIONI

Condividi questo articolo?

Una serata fra amici per ripercorrere insieme i successi di questi anni, per rivivere i momenti che hanno reso grande il Galà dello Sport. Questa è stata la seconda tappa del ventennale della manifestazione che si è svolta ieri sera nella splendida cornice delle “Cantine Nicosia” a Trecastagni. Tanti gli ospiti intervenuti, fra cui istituzioni, dirigenti sportivi, e vincitori della Castagna d’Argento del passato.

Dopo un cocktail di benvenuto, la serata ha preso il via con un video introduttivo in cui scorrevano le immagini di tutti i momenti più significativi del Galà dello Sport, scandendo i grandi passi compiuti dalla manifestazione dai suoi albori fino ad oggi. Subito dopo si sono susseguiti gli interventi di diversi protagonisti del Galà dello Sport che hanno raccontato le loro esperienze legate al premio e non solo.

Il primo a prendere parola è stato Enzo Parrinello, presidente onorario della giuria: “Quest’anno festeggio 50 anni nella dirigenza sportiva. Ho visto in questi decenni nascere e, purtroppo, morire molti premi. Il fatto che dopo vent’anni questa manifestazione sia ancora qui, migliorando edizione dopo edizione è un grande esempio di coraggio da parte del comitato organizzatore e in particolare del suo ideatore Pippo Leone, che non ha mai smesso di alzare l’asticella”.

Poi è seguito un saluto e un in bocca al lupo da parte del dottor Ignazio Fonzo, procuratore aggiunto a Catania, recentemente eletto presidente dell’Aiac (Associazione italiana allenatori di calcio) provinciale etnea.

Dopo è toccato a Enzo Falzone, presidente del Coni Sicilia: “Dobbiamo promuovere la cultura dello sport. Quello che fa il Galà dello Sport, in tal senso, è una cosa molto importante. Io sono accanto a questa manifestazione dai suoi inizi quando era una realtà prima provinciale e poi regionale. Con il passare del tempo il premio è cresciuto riuscendo a intercettare personaggi di enorme spessore, nazionale e internazionale. Noi come Coni accompagniamo questa iniziativa con tanta attenzione e tanto affetto”.

A sottolineare il grande ritorno nella città in cui tutto è iniziato, ovvero Trecastagni, è stato il vicesindaco del Comune etneo: “Ricordo che quando Pippo Leone è arrivato qualche mese fa in Municipio per proporci il ritorno del premio nella sua casa natale non abbiamo avuto dubbi. Il Galà dello Sport è per la nostra comunità un motivo di vanto e orgoglio e siamo felici di poterlo celebrare di nuovo nel nostro territorio”.

Accanto al Galà per anni è stato Ernesto D’Agata che quest’anno ha preso in mano l’organizzazione dell’evento con l’associazione Novasport di cui è presidente: “Quando mi è stato chiesto di unire le forze e organizzare questo evento ho sentito una grande responsabilità considerando che questa manifestazione è giunta alla sua ventesima edizione e negli anni ha assunto sempre maggior prestigio. Alzare il livello è difficile ma stiamo lavorando in questo senso”.

A chiudere il giro di interventi è stato Pippo Leone, ideatore e direttore generale del Galà dello Sport – La Castagna d’Argento: “Il fatto che quando alziamo la cornetta per chiamare i grandi del mondo dello sport per dire loro che abbiamo deciso di premiarli, riceviamo risposte positive, vuol dire che ormai la Castagna d’Argento è un premio riconosciuto a livello nazionale. Il Galà dello Sport è nato da una mia idea, ma se oggi siamo una realtà importante, è grazie ad una squadra che anno dopo anno ha lavorato affinché ciò che sembrava impossibile diventasse realizzabile”.

A impreziosire la serata è stata l’esibizione musicale della cantautrice siciliana Sissy Castrogiovanni, tra le voci più riconosciute nel panorama internazionale del world jazz.

L’evento, organizzato da Novasport, con il patrocinio del Comune di Trecastagni, del CONI Sicilia, dell’Ansmes e della Fondazione Sport City si è concluso con un rinfresco offerto a tutti i partecipanti.

L’appuntamento è al prossimo 8 dicembre quando, sempre a Trecastagni, avrà luogo la serata conclusiva con la consegna delle Castagne d’Argento, una delle quali, come svelato nella conferenza stampa di presentazione allo Stadio Domiziano di Roma, sarà alla memoria di Pietro Mennea. Il premio sarà ritirato da Manuela Oliveri, moglie dell’eterno campione.

