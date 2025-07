GAL Le terre di Aci iniziative mediatiche per la promozione dei prodotti locali e il territorio

Condividi questo articolo?

Le bellezze e le tipicità delle Terre di Aci andranno ancora in onda con diversi formati su Mediaset e sulle reti Antenna Sicilia e Telecolor, già dai prossimi giorni.

Domenica 27 luglio, dalle 11.50 su Canale 5 salvo imprevisti per cambio di palinsesto, andrà in onda la puntata di Melaverde intitolata “Eccellenze Etnee”, che resterà disponibile on line tramite il portale Mediaset Infinity e per la quale la troupe televisiva Mediaset si era mossa tra il 18 giugno ed il 20 giugno nelle terre di Aci. Gli operatori hanno scandagliato il comprensorio acese, seguendo la conduttrice Ellen Hidding tra le tappe proposte dal GAL Terre di Aci in accordo con sindaci e protagonisti dei territori interessati, alla scoperta di prodotti tipici, prelibatezze, distillerie, filiere di produzione e commercializzazione e scorci paesaggistici che fanno la storia del territorio jonico-etneo.

Nel corso di luglio ed agosto inoltre, le reti Antenna Sicilia e Telecolor manderanno in onda ben due diverse puntate della trasmissione Isola Verde, condotta da Ruggero Sardo e nota tra milioni di siciliani nel mondo, dedicate alle Terre di Aci. Una puntata, la numero 11, andrà in onda su Antenna Sicilia alle 14 il 23 ed il 29 luglio, ma anche l’1 e il 7 agosto, più la sera del 9 agosto alle 21.25; su Telecolor sarà trasmessa invece alle 12.30 del 26 luglio e del 3 agosto. L’altra diversa puntata dedicata, la numero 12, andrà in onda su Antenna Sicilia alle 14 il 24 ed il 30 luglio, ma anche l’5 e l’8 agosto, più il 26 luglio alle 21.25; su Telecolor sarà trasmessa invece alle 12.30 del 2 e del 10 agosto.

Isola Verde, che esplora il territorio siciliano mettendo in luce luoghi, storie, aneddoti ed eccellenze enogastronomiche, evidenzia agriturismi e limoneti jonico-etnei, il borgo di Santa Maria La Scala, molteplici scorci ripresi via drone, tra i quali le Chiazzette della Riserva naturale della Timpa, ma anche la sorprendente capacità di imprenditorialità e innovazione dell’indotto locale legata a limone dell’Etna IGP e cavolo trunzo di Aci, tra slanci di alta cucina e caratteristiche organolettiche. La trasmissione resterà poi sempre disponibile on line tramite il portale siciliaweb.it.

Il GAL Terre di Aci prosegue senza sosta nella promozione del comprensorio acese e dell’indotto che può beneficiare ad ampio raggio di una strategica rigenerazione integrata del comparto limonicolo locale, aspetto identitario e ragione di sviluppo. Le continue proposte in attuazione nel periodo estivo, che resteranno mediaticamente fruibili tra i vari portali web e social, attengono al progetto di promozione denominato Lemon, finanziato grazie alle risorse messe a disposizione dal D.D.G. 1723 del 26 aprile 2022 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, attraverso il Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – Servizio 3 Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura – Leader.

Il lavoro di promozione delle Terre di Aci da parte del GAL si è già tradotto in trasmissioni sulla rete televisiva nazionale La7 andati in onda nelle scorse settimane. Come “L’ingrediente perfetto, a tu per tu con la Sicilia”, condotto da Mariagrazia Cucinotta, inerente prodotti tipici ed eccellenze della Sicilia, con due servizi:

– il 29 marzo uno (clicca qui per rivederlo) dedicato ad Acireale e al Limone dell’Etna IGP

– il 5 aprile un’altra (clicca qui per rivederlo) dedicato ad Aci Sant’Antonio e al cavolo trunzo di Aci .

Lo scorso 13 luglio, la puntata di Bell’Italia in Viaggio tra le terre di Aci (clicca qui per rivederla) , ha invece costituito un documentario alla scoperta delle bellezze storiche e attrattive tra i cinque comuni delle Aci. Su Canale 5, lo scorso 24 maggio, il cuore antico delle Aci è andato in onda per la trasmissione “I viaggi del cuore” (clicca qui per rivederla), alla scoperta dell’itinerario del mercante e del pellegrino tra Aci Catena e Valverde .

Le Aci sono inoltre attualmente in bella mostra all’aeroporto di Milano Malpensa, che nel 2024 ha registrato 28,7 milioni di passeggeri: dal 20 luglio fino al 20 settembre, nell’area check in del terminal T2 che intercetta i viaggiatori per la Sicilia, sono esposti due grandi pannelli retro illuminati con le immagini più rappresentative. Saranno quindi realizzati nelle prossime settimane

30 podcast informativi e promozionali da diffondere attraverso mezzi di comunicazione web e social per illustrare le attrazioni culturali e naturalistiche dei territori inclusi nel GAL Terre di Aci, realizzati da profondi conoscitori dei luoghi, oltre ad altri servizi di promozione a mezzo stampa regionale, potenziamento dei siti web e della brand identity e Campagne Social. Infine, partirà nei prossimi giorni la campagna mensile Visit Terre di Aci, campagna di promozione del territorio delle Aci sulle reti del gruppo Mediaset (Canale 5, Italia 1 e Rete 4) e su La7 prevista nel progetto “Discovering Rural Sicily”, con spot di 15” più volte al giorno.

Nella foto, Isola-Verde-Batia-Davola-Gal-Acireale

