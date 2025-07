Fondachello si prepara all’estate: nuovo piano traffico e parcheggi a pagamento per un litorale più ordinato

La stagione estiva sul litorale di Mascali, che si estende da Sant’Anna a Fondachello, si prepara ad accogliere un’affluenza significativa di turisti e visitatori. Per gestire l’aumento del traffico veicolare, l’amministrazione comunale del sindaco Luigi Messina ha implementato un nuovo piano di viabilità e sosta, in vigore dal 18 luglio al 18 ottobre 2025, dalle 8 alle 20.

In questo quadro si inserisce l’istituzione di parcheggi a pagamento per la stagione estiva lungo la via Spiaggia (sono compresi anche gli stalli liberi delimitate dalle strisce bianche) e la predisposizione di un piano viario per fluidificare il traffico. Relativamente alle strisce blu le tariffe sono così ripartite: 1 euro l’ora, 8 euro intera giornata (8-20). E inoltre schede prepagate/abbonamento: 40 euro per i residenti nel Comune di Mascali, 110 euro per i non residenti; 90 euro per i gestori delle attività commerciali (lidi, ristoranti, alberghi, agriturismi, affitti stagionali).

Nel piano di mobilità sono compresi i parcheggi riservati alle persone diversamente abili, taxi, carico e scarico merci, bus o navette, per i mezzi di soccorso e di polizia. In tema di viabilità dal 18 luglio al 21 settembre 2025, viene istituito il senso unico di marcia in via Spiaggia direzione sud-nord, nel tratto compreso fra l’intersezione via Carrata fino all’intersezione con via dott. Amato; viale Immacolata direzione ovest-est, nel tratto compreso tra via Carrata e via Spiaggia; via Carrata, direzione est-ovest, nel tratto compreso tra l’intersezione con il viale Immacolata e la via dott.Amato. “Con l’arrivo dell’estate – afferma il sindaco, Luigi Messina – il nostro litorale diventa una meta ambita per tantissimi villeggianti e turisti, e questo porta inevitabilmente a un aumento significativo del traffico. Il piano di viabilità e l’introduzione dei parcheggi a pagamento sono stati pensati per gestire al meglio questo flusso, garantendo maggiore ordine e fluidità della circolazione”.

